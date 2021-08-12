شكرا لقرائتكم خبر عن محمد سند يعتذر عن مستواه فى طوكيو.. ويؤكد: مستقبل كبير ومشرق لمنتخب اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتذر محمد سند، نجم منتخب مصر لكرة اليد، المحترف فى صفوف نادى نيم الفرنسى، مستواه الذى ظهر به خلال دورة طوكيو 2020، مؤكدا أن فخور بكونه جزءا من هذا المنتخب الذى أمامه مستقبل كبير ومشرق.



محمد سند

وكتب سند، عبر حسابه على انستجرام: "لقد كانت أيامًا صعبة حقًا منذ أن أنهينا دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو بالكثير من خيبة الأمل، حان الوقت لقبول ذلك ورؤية كل الأشياء الإيجابية".

وأضاف سند: "أنا فخور بأن أكون جزءًا من هذا الفريق وأعتقد أن المستقبل أمامنا مشرق، أشكر كل من دعمنا طوال دورة الألعاب الأولمبية، وأعتذر شخصيًا إذا لم أكن على المستوى الذى كان متوقعًا منى، القادم أفضل".





وسطر منتخب مصر لكرة اليد الأول، بقيادة مديره الفنى الإسبانى روبرتو باروندو جارسيا، تاريخًا جديدًا لكرة اليد المصرية، رغم خسارة برونزية أولمبياد طوكيو 2020 للمرة الأولى فى التاريخ التى يصل فيها الفراعنة للمربع الذهبى بالخسارة من إسبانيا.

وشهدت أولمبياد طوكيو، على جيل تاريخى نتاج ثمرة عمل سنوات طويلة حتى تصل كرة اليد المصرية لتكوين هذا الجيل الذى يجمع عناصر الخبرات بعناصر الشباب من اللاعبين الذين نجحوا فى حصد ذهبية كأس العالم للناشئين عام 2019 وبرونزية الشباب فى نفس العام.



منتخب مصر لليد

وشهد مشوار منتخب اليد فى الأولمبياد تحقيق نتائج قوية، حيث فاز الفراعنة فى 4 مواجهات بدورالمجموعات، أمام كل من البرتغال بنتيجة 37 / 31 فى أول المشوار قبل الخسارة أمام بطل العالم الدنمارك بنتيجة 32 / 27 فى ثانى المواجهات قبل تحقيق الفوز على كل من اليابان 33 / 29 ثم السويد "وصيف العالم" 27 / 22، وأخيرا على البحرين فى ختام الدور الأول بنتيجة 30 / 20، قبل أن يهزم الماكينات الألمانية بنتيجة 31 / 26 فى ربع النهائى ، ليتلقى خسارة بشرف أمام فرنسا فى نصف النهائى بنتيجة 27 / 23.