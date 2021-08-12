التوقيت والمكان ومقدم الحفل.. تعرف على تفاصيل قرعة أمم إفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن تفاصيل اجراء قرعة أمم إفريقيا 2021، والتي ستقام في العاصمة الكاميرونية ياوندي، الثلاثاء المقبل، من أجل التعرف على المنافسات المنتظر انطلاقها في يناير وفبراير من العام القادم.

وأعلن الاتحاد الإفريقي اليوم الخميس أن عملية سحب القرعة ستبدأ الساعة 19:00 بالتوقيت المحلي (الثامنة مساء بتوقيت مصر).

وستقوم مقدمة البرامج الرياضية النيجيرية الحائزة على جوائز عديدة ميمي فواز ، وأسطورة التلفزيون والإذاعة، الكاميروني ليونار شاتيلان، بتقديم قرعة نهائيات كأس الأمم الأفريقية ، الكاميرون 2021 مساء الثلاثاء 17 أغسطس 2021.

كما أوضح الاتحاد الإفريقي أن القرعة سوف تقم داخل مركز ياوندي للمؤتمرات، بحضور ممثلين لـ24 منتخب مشاركة في البطولة بالإضافة إلى عدد من أساطير كرة القدم ستقام القرعة على شرفهم، بخلاف قيام عدد من الأساطير بسحب القرعة.

ويشارك المنتخب المصري في بطولة أمم إفريقيا، وهو يبحث عن التتويج بالبطولة الثامنة في تاريخه والأولى منذ 2010.

وأقيمت كأس الأمم إفريقية الأخيرة في مصر، وذلك بعدما تم سحب التنظيم من الكاميرون لعدم الانتهاء من المتطلبات الخاصة باستضافة البطولة.

وتأهل لأمم إفريقيا 23 منتخبًا بجانب الكاميرون وهم؛ مالي، غينيا، بوركينا فاسو، غانا، السودان، جامبيا، الجامبون، المغرب موريتانيا، الكاميرون، كاب فيردي، مصر، جزر القمر، الجزائر زيمبابوي، السنغال، غينيا بيساو، تونس، غينيا الإستوائية، كوت ديفوار، أثيوبيا، وسيراليون.

وتقام بطولة أمم إفريقيا خلال الفترة من في الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير 2022.