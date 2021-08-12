الحلواني: تعادلنا أمام البنك الأهلي بطعم الفوز.. ولا أركز سوى على استمرار أسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

أبدى عمرو الحلواني، سعادته بقيادة فريقه أسوان لتعادل صعب خلال مباراتهم أمام نظيره البنك الأهلي.

وسجل الحلواني هدف التعادل لأسوان في الثوانِ الأخيرة من مباراتهم أمام البنك الأهلي التي جمعتهما مساء اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة 29 من دوري WE وانتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق.

وقال الحلواني في تصريحات عقب المباراة:"الحمدلله نقطة بطعم الفوز، الهدف جاء في آخر لحظة، أتمنى أن نستمر في الدوري الممتاز وإن شاء الله ربنا يكرمنا في الفترة المقبلة"، مشيرًا إلى أن فريقه يُعاني من ضغط المباريات وهي أمور جديدة بالنسبة للعديد من اللاعبين الصغار في الفريق.

وأتم لاعب أسوان تصريحاته بالتنويه إلى أنه لا يشغل باله بوجهته في الموسم المقبل فقط يركز على قيادة أسوان للاستمرار في الدوري الممتاز.