أول تعليق من فريال أشرف على إطلاق اسمها على محور بالتجمع

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

أبدت فريال أشرف، الحاصلة على الميدالية الذهبية في الكاراتيه بأولمبياد طوكيو 2020، سعادتها بتوجيه رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي بإطلاق اسمها على الكوبري الجديد الذي يتقاطع أعلى الطريق الدائري على محور طه حسين بالتجمع الخامس.

وقالت فريال، خلال كلمتها بمؤتمر صحفي عُقد اليوم بالمركز الأولمبي:"مكالمة الرئيس كانت فعلاً بالدنيا وما فيها، كانت سعادة لا توصف؛ خاصة بعد إطلاق اسمي على محور في التجمع شيء مميز جدًا أول مرة يحدث.. ودائمًا رئيسنا داعم للرياضة".

وأصبحت فريال سادس رياضي مصري يحقق ميدالية في أولمبياد طوكيو 2020، بعد هداية ملاك وسيف عيسى في التايكوندو، ومحمد إبراهيم "كيشو" في المصارعة الرومانية، وجيانا فاروق في الكاراتيه، وحصدوا جميعًا ميداليات برونزية، بالإضافة إلى أحمد الجندي الذي تألق في منافسات الخماسي الحديث لينال ميدالية فضية.​