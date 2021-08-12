حسن مصطفى يفوز برئاسة الاتحاد الدولي لليد بالتزكية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد علام:

فاز حسن مصطفى برئاسة الاتحاد الدولي لكرة اليد للدورة السادسة على التوالي.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة اليد غلق باب الترشح لانتخابات الاتحاد، والتي لم تشهد تقدم أي فرد على منصب الرئيس سوى حسن مصطفى، حيث من المقرر أن تعلن النتيجة في نوفمبر القادم، ليبقى في منصبه رسميا بالتزكية.

وتقام انتخابات الاتحاد الدولي لليد خلال الفترة من 5 إلى 8 نوفمبر في مدينة أنطاليا بتركيا.

وأشار الاتحاد الدولي عبر بيانه الرسمي، أنه تم غلق باب الترشح للإنتخابات يوم 6 أغسطس الماضي، وأنه سيتم تقديم أوراق المرشحين للمراجعة، وفقا للشروط المنصوص عليها في قوانيين الاتحاد الدولي.

وقام الاتحاد الدولي لليد بالإعلان عن المرشحين للإنتخابات، وكان أبرزها ترشح الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الحالي على منصب الرئيس، ولم يترشح أي أحد أمامه في الإنتخابات.

كما ترشح المصري حسين مصطفى فتحي على منصب رئيس لجنة الأخلاق بالاتحاد الدولي، ولم يترشح أمامه أحدا على هذاا المنصب.

وفاز حسن مصطفى بمنصب رئاسة الاتحاد الدولي لكرة اليد للمرة الأولى في نوفمبر 2000، ليستمر في منصبه كرئيس للاتحاد منذ ذلك التوقيت وحتى الأن.