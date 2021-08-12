مصطفى يشارك 8 دقائق في تأهل جالاتا سراي بالدوري الأوروبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

حقق جالاتا سراي التركي فوزًا كبيرًا على مضيفه سانت جونستون الأسكتلندي، برباعية مقابل هدفين، في إياب الدور التمهيدي الثاني لبطولة الدوري الأوروبي.

وانتهت مباراة الذهاب في تركيا بالتعادل بهدف لكل فريق ملعب "تورك تيليكوم".

ولم يشارك مصطفى محمد بشكل أساسي في المباراة، فيما اكتفي فاتح تريم المدير الفني لجالاتا سراي بالدفع به في الدقيقة 82، ليشارك لمدة 8 دقائق فقط.

وبتلك النتيجة تأهل جالاتا سراي لخوض مباراة الدور الأخير المؤهل لمرحلة المجموعات من بطولة الدوري الأوروبي.

تشكيل جالاتا سراي

وبدأ جالاتا سراي بالتشكيل التالي: إسماعيل جيب، وتايلان أنتاليالي، وباتريك فان انهولت، ومحمد كريم أكتورك، وبيركان، وكريستيان لوينداما، وماركاو تيكسيرا، وأردا توران، وسفيان فيجولي، ومباي دياني، وساشا بوي.

تفاصيل الأهداف:

تقدم جالاتا سراي في الدقيقة 30 عن طريق مبابي دياني، قبل أن يتعادل أصحاب الأرض في الدقيقة 37 بهدف ذاتي للحارس إسماعيل جيب.

وفي الشوط الثاني، سجل ثلاثة أهداف في الدقائق كريم أكتورك في الدقيقة 64، وسفيان فيجولي في الدقيقة 70، ثم اختتم أهداف جالاتا سراي امري كيلينك في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، فيما سجل الهدف الثاني لأصحاب الأرض ميكائيل في الدقيقة 94، قبل إطلاق صافرة النهاية.