برايتون يرد لمصراوي على أنباء مفاوضات بيراميدز لبيرسي تاو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هادي المدني:

رفض مصدر من داخل نادي بيرايتون الانجليزي، الرد على ما أشيع بشأن وجود مفاوضات من نادي بيراميدز للحصول على خدمات بيرسي تاو الذي دخل دائرة اهتمامات الأهلي بقوة هذا الصيف من أجل تدعيم صفوفه.

وقال المصدر في تصريحاته لمصراوي اليوم الخميس، ردًا على الاستفسار بشأن وجود مفاوضات من جانب بيراميدز: "هذه مجرد تكهنات، ونحن لا نقوم بالرد على هذه الأمور".

وأوضح مصدر، من داخل النادي الانجليزي الثلاثاء الماضي، أن صفقة انتقال بيرسي تاو إلى الأهلي "باتت قريبة"، وذلك في ظل أنباء عن التوصل لاتفاق مالي بين الأهلي وبرايتون واللاعب على مختلف الأمور.

وكشف مصدر مقرب من الصفقة، في تصريحاته لمصراوي في وقت سابق، أن نادي برايتون الإنجليزي، وافق على عرض النادي الأهلي لشراء عقد الجنوب أفريقي بيرسي تاو، بعد 7 أيام من المفاوضات بين الطرفين، وسيتم توقيع العقود قريبًا.

وخلال تصريحات قبل مباراة السبت ضد بيرنلي بالجولة الأولى من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، قال جراهام بوتر المدير الفني لبرايتون: "تاو تدرب معنا هذا الأسبوع، هناك اهتمام به من الخارج لكن لا شيء جديد حدث".

وأضاف: "تاو تدرب معنا صباحًا وهو جاهز لمباراة السبت المقبل".