الخليج 365 يكشف تفاصيل جلسة الخطيب مع لاعبي الأهلي بالتتش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد الحميد طه:

عقد محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي جلسة اليوم مع لاعبي الفريق داخل قاعة المحاضرات الملحقة بغرف ملابس ستاد التتش.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم أن أمحمود الخطيب حرص على عقد الجلسة مع اللاعبين اليوم بهدف تحفيزهم بعد التعثر والتعادل أمام الإسماعيلي مساء أمس ضمن منافسات مسابقة الدوري.

وتابع: "الخطيب تحدث مع اللاعبين بشكل واضح للمرة الأولى عن ضرورة الفوز بالمباريات المتبقيىة بالمسابقة وعدم النظر للمنافس مهما كانت الأمور".

وأضاف: "رئيس النادي بصفته المفوض بالأشراف على قطاع الكرة قال للاعبيه أن عليهم أولاً الفوز بجميع المباريات المتبقية وحصد النقاط كاملة".

وأوضح أن الخطيب قال للاعبيه ليس من المنطقي أن تنتظر الفوز بلقب الدوري ونخسر نقاط في سباق وتنافس لا يحتمل فقدان أي نقاط.

وواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته بدون راحة ظهر اليوم على ملعب التتش استعدادا لمباراة الدوري الممتاز، أمام انبي والمقرر إقامتها، بعد غد السبت على استاد الأهلي we السلام ضمن منافسات الجولة 30 في المسابقة.

وخاض اللاعبون الذين شاركوا في مباراة الإسماعيلي أمس تدريبات استشفائية، فيما خاض باقي اللاعبين المران كاملاً، اشتمل على جزء بدني وتقسيمة في وسط الملعب.

وحرص الدكتور أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي، على عقد جلسة مع محمود كهربا لاعب الفريق قبل مران الأهلي للاطمئنان على حالته قبل مشاركته في جزء من التدريبات بعد شكوى اللاعب من ارتفاع في درجة الحرارة قبل مباراة الإسماعيلي ،حيث أجرى مسحة طبية جاءت نتيجتها سلبية.

وعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، جلسة مطولة مع معاونيه على هامش المران، لبحث ترتيبات المرحلة المقبلة والتحضير لمواجهة انبي المرتقبة.