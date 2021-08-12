مصدر بالأهلي لـ"الخليج 365": أوجوستي يصل الجمعة.. وهودج ليس ضمن اهتمامات الفريق حاليًا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

يصل إلى القاهرة الإسباني أوجوستي بوش لقيادة فريق كرة السلة بالنادي الأهلي بعد التعاقد معه لتدريب الفريق لمدة موسمين.

وذكر مصدر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن أوجوستي سيصل غدًا إلى القاهرة على أن يقود تدريبات فريق السلة بدءًا من يوم السبت المقبل.

وواصل المصدر في تصريحاته، أن أوجوستي يفاضل حاليًا للتعاقد مع محترف لضمه في المرحلة المقبل، قبل انطلاق البطولة العربية للأندية لكرة السلة التي سينظمها الاتحاد السكندري ويشارك الفريق فيها.

وأشار المصدر، أن والتر هودج محترف الزمالك السابق ليس مطروحًا للتعاقد معه في المرحلة الحالية، وذلك بعد ارتباطه بعقد سارٍ مع أحد أندية بورتوريكو، ينتهي نهاية نوفمبر المقبل.

وتابع في تصريحاته، أن هناك صفقتين يسعى مسؤولو الأهلي لإبرامهما خلال الساعات القليلة المقبلة، وهما عمر عزب ومروان سرحان لاعبا فريق سموحة السكندري، وأن الثنائي يقتربان من الانضمام للفريق الأحمر بعد مفاوضات مكثفة استمرت أسبوعًا.