شاهد فيديو اهداف مباراة الحزم والتعاون في الدوري السعودي..حزم الصمود يخطف تعادل مثير

شاهد فيديو اهداف مباراة الحزم والتعاون ضمن الجولة الأولى في الدوري السعودي للمحترفين “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين”، ضمن مباريات اليوم الخميس 12-8-2021.

فرط التعاون في فوز كان في متناوله على مضيفه الحزم، بعدما تعادل معه بنتيجة 3-3 في الدقائق الأخيرة من زمن المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم على ملعب نادي الحزم.

وافتتح لياندر تاوامبا التسجيل للتعاون في الدقيقة 23، قبل أن يضيف زميله الباراجواياني أليخاندرو روميرو جامارا الهدف الثاني في الدقيقة 34.

وأعاد عبدالهادي الحراجين الحزم إلى المباراة من جديد، بعدما سجل هدفا لأصحاب الأرض في الدقيقة 40، غير أن تاوامبا عاد للتسجيل مجددا، بعدما أضاف الهدف الثالث للتعاون في الدقيقة 57.

واشتعلت المباراة من جديد، بعدما سجل أولا جون الهدف الثاني للحزم في الدقيقة 69، ثم جاء هدف التعادل للفريق المضيف في الدقيقة 87، بعدما أحرز ريان الموسى، لاعب التعاون، هدفا عكسيا لمصلحة الحزم، ليحصل كل فريق على نقطة وحيدة.

كان التعاون الطرف الأفضل خلال الشوط الأول وترجم أفضليته بهدف الأسبقية عندما ارتقى الكاميروني لياندر تاوامبا لكرة عرضية ولعبها برأسه على يسار الحارس داود آل سعيد (23).

وأهدر التعاون فرصة أخرى لمضاعفة النتيجة عندما انفرد الباراغوياني اليخاندرو روميرو “كاكو” بالمرمى لكنه لم يتعامل مع الكرة بالشكل المطلوب لتفقد خطورتها (25)، لكنه عوّض الفرصة وأضاف الهدف الثاني لفريقه عندما صوب كرة قوية من مسافة بعيدة استقرت على يسار داود آل سعيد (34).

وكاد التعاون أن يسجل هدفاً ثالثاً لولا يقظة داود آل سعيد الذي تصدى لكرة تاوامبا قبل أن تعود ويبعدها الدفاع عن منطقة الخطر (37).

وقبل نهاية هذا الشوط بخمس دقائق قلص الحزم النتيجة عندما استقبل عبدالهادي الحراجين كرة عرضية وسددها قوية على يسار كاسيو (40).

وكان الحزم قريباً من التعادل مع بداية الشوط الثاني لكن كاسيو تألق وأمسك الكرة ببراعة (53). ومن هجمة منسقة أضاف التعاون هدفه الثالث عندما استقبل تاوامبا كرة على مشارف منطقة الجزاء، استدار حولها ولعبها أرضية على يسار داود آل سعيد (56).

وتمكن الحزم من تقليص الفارق من جديد عندما صوب أولا جون كرة قوية من على مشارف منطقة الجزاء استقرت على يسار كاسيو (70) الذي تدخل لاحقاً لصد محاولة البرازيلي تياغو رودريغيس (86).

ومن هفوة دفاعية، خطف الحزم التعادل عندما وضع ريان الموسى الكرة بالخطأ في مرماه (88)، ثم وفي الوقت المحتسب بدل الضائع كاد الحزم أن يخطف هدفاً رابعاً بواسطة دفاع التعاون لكن الكرة مرت بجانب القائم.

كان التعاون قد أنهى الدوري السعودي الموسم الماضي في المركز الرابع بجدول الترتيب برصيد 47 نقطة، ويسعى في النسخة الجديدة من مسابقة الدوري في تقديم مستوى جيد والمنافسة بقوة على اللقاء.

على الجانب الآخر، تمكن نادي الحزم من العودة مرة أخرى لمنافسات بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويطمح اليوم في الخروج بنتيجة إيجابية أمام التعاون وحصد أول نقطة له في الموسم الكروي الجديد.

شاهد فيديو اهداف مباراة الحزم والتعاون في الدوري السعودي