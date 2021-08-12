الشباب يستهل مشواره في الدوري السعودي بالخسارة أمام أبها

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أستهل الشباب مشواره في الدوري السعودي للمحترفين بالخسارة أمام أبها بنتيجة 2-1، ضمن الجولة الأولى في إحدى مباريات اليوم الخميس 12-8-2021، والتس أقيمت على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية بالمحالة.
وبادر النجم التونسي سعد بقير بالتسجيل لمصلحة أبها مبكرا في الدقيقة التاسعة بعد ان استغل خطأ فادح من حارس مرمى الشباب “مروان الحيدري”، قبل أن يضيف الهولندي ميتشيل تي فريدي الهدف الثاني في الدقيقة 41 من ركلة جزاء.
وأشعل الشباب المباراة، بعدما قلص الفارق عقب تسجيل نجمه الأرجنتيني “إيفر بانيجا” هدفا في الدقيقة 57 من ركلة جزاء، ليحاول الضيوف إدراك التعادل خلال الوقت المتبقي من اللقاء، دون جدوى.
بهذا الفوز حقق زعيم الجنوب أول ثلاث نقاط له في الدوري السعودي للمحترفين “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان” في صدارة جدول الترتيب مؤقتا بفارق الاهداف أمام الرائد والفيحاء، في المقابل ظل الشباب دون رصيد.
كان فريق أبها قد قدم موسماً سيئاً وكان قريب من مراكز الهبوط لكنه خرج من عنق الزجاجة بفارق نقطة عن منطقة الخطر، ويأمل هذا الموسم في تعديل أموره بعد البداية القوية أمام الشباب في افتتاح الموسم الكروي بالدوري السعودي.
شاهد فيديو اهداف مباراة الشباب وابها في الدوري السعودي للمحترفين اليوم الخميس 12 أغسطس 2021
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