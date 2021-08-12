شاهد فيديو اهداف مباراة ابها والشباب في الدوري السعودي..بداية قوية لزعيم الجنوب

شاهد فيديو اهداف مباراة الشباب وابها ضمن الجولة الأولى في الدوري السعودي للمحترفين “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين”، في إحدى مباريات اليوم الخميس 12-8-2021.

أستهل الشباب مشواره في الدوري السعودي للمحترفين بالخسارة أمام أبها بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية بالمحالة.

وبادر النجم التونسي سعد بقير بالتسجيل لمصلحة أبها مبكرا في الدقيقة التاسعة بعد ان استغل خطأ فادح من حارس مرمى الشباب “مروان الحيدري”، قبل أن يضيف الهولندي ميتشيل تي فريدي الهدف الثاني في الدقيقة 41 من ركلة جزاء.

وأشعل الشباب المباراة، بعدما قلص الفارق عقب تسجيل نجمه الأرجنتيني “إيفر بانيجا” هدفا في الدقيقة 57 من ركلة جزاء، ليحاول الضيوف إدراك التعادل خلال الوقت المتبقي من اللقاء، دون جدوى.

بهذا الفوز حقق زعيم الجنوب أول ثلاث نقاط له في الدوري السعودي للمحترفين “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان” في صدارة جدول الترتيب مؤقتا بفارق الاهداف أمام الرائد والفيحاء، في المقابل ظل الشباب دون رصيد.

كان فريق أبها قد قدم موسماً سيئاً وكان قريب من مراكز الهبوط لكنه خرج من عنق الزجاجة بفارق نقطة عن منطقة الخطر، ويأمل هذا الموسم في تعديل أموره بعد البداية القوية أمام الشباب في افتتاح الموسم الكروي بالدوري السعودي.

شاهد فيديو اهداف مباراة ابها والشباب في الدوري السعودي