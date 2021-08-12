صفقات تشيلسي | رسميًا.. لوكاكو يعود إلى ستامفورد بريدج في صفقة قياسية

أعلن تشيلسي الإنجليزي عودة المهاجم الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو إلى معقل ستامفورد بريدج بشكلٍ رسمي، نظير 115 مليون يورو، قادماً من إنتر ميلان الإيطالي في أبرز تدعيمات فريق توماس توخيل خلال الميركاتو الصيفي 2021.

وقدم لوكاكو مستويات مميزة منذ مغادرته للنادي اللندني في 2014، خصوصاً في آخر موسمين في إيطاليا تحت قيادة أنطونيو كونتي في إنتر ميلان، حيث ساهم بشكل كبير في تتويج النيراتزوري بلقب الدوري لأول مرة منذ عشر سنوات.

وسجل لوكاكو 80 هدفًا للنادي والمنتخب البلجيكي في الموسمين الماضيين فقط، مما جعله محط أنظار أبرز أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، إلا أن الغلبة كانت لفريقه السابق الذي يمر بواحدة من أفضل فتراته خلال العقد الأخير.

ويتمتع لوكاكو بخبرة ثماني سنوات في إنجلترا مع عدة أندية، كما أنه سجل 113 هدفًا في البريميرليج مع مختلف الأندية التي لعب لها، مما جعله يحتل المركز 20 في قائمة الهدافين التاريخيين في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ماذا قال لوكاكو بعد العودة إلى ستامفورد بريدج؟

عبر روميلو لوكاكو بعد توقيع العقود وعودته إلى ستامفورد بريدج عن سعادته البالغة بهذه الخطوة وأضاف “أنا سعيد ومحظوظ بالعودة إلى هذا النادي الرائع”.

وتابع “لقد كانت رحلة طويلة بالنسبة لي. لقد جئت إلى هنا كطفل كان لديه الكثير ليتعلمه، والآن أعود مع الكثير من الخبرة وأكثر نضجًا.”

وأضاف المهاجم البلجيكي “العلاقة التي تربطني بهذا النادي تعني الكثير بالنسبة لي، كما تعلم. لقد دعمت تشيلسي عندما كنت طفلاً والآن أعود محاولاً مساعدتهم على الفوز بمزيد من الألقاب وهو شعور رائع.”

وأردف قائلاً “الطريقة التي يسير بها النادي تناسب طموحاتي تمامًا وأنا في الثامنة والعشرين من عمري، وأعتقد أن هذه الفرصة تأتي في الوقت المناسب ونأمل أن نحقق الكثير من النجاح معًا.”

وختم اللاعب البالغ 28 عاماً بالقول “منذ مغادرتي تشيلسي، كانت رحلة طويلة مع الكثير من التقلبات، لكن هذه التجارب جعلتني قويًا والتحدي هو محاولة مساعدة الفريق في الفوز ببعض الألقاب. لا أطيق الانتظار للبدء ومساعدة النادي على تحقيق المزيد من النجاح.”

بدورها، رحبت مديرة تشيلسي مارينا جرانوفسكايا بالمهاجم البلجيكي في صفوف النادي اللندني وأضافت: “روميلو لوكاكو هو ببساطة أحد أفضل المهاجمين والهدافين في العالم. نحن سعداء للغاية بإعادته إلى النادي الذي يحبه، ونحن متحمسون لإضافة موهبته إلى فريقنا الفائز بدوري أبطال أوروبا.”

وتابعت “نحن بالطبع نتطلع إلى البناء على نجاح الموسم الماضي، ولوكاكو سوف يلعب دورًا كبيرًا في تحقيق أهدافنا. أنا متأكدة من أن جميع مشجعي تشيلسي سينضمون إلي في الترحيب بالعودة إلى الوطن، روميلو! ”

كيف كان مشوار روميلو لوكاكو بعد مغادرة تشيلسي في فترته الأولى؟

وصل لوكاكو إلى تشيلسي وهو يبلغ من العمر 18 عامًا فقط، قادماً من أندرلخت في الميركاتو الصيفي 2011، وخاض 15 مباراة مع تشيلسي في ثلاثة مواسم، قضى اثنان منها بشكل كبير على سبيل الإعارة إلى ويست بروميتش ألبيون وإيفرتون، قبل الانتقال بشكل نهائي إلى إيفرتون وبعدها مانشستر يونايتد، ثم إنتر ميلان.

أثناء وجوده في إنتر، حصل لوكاكو على لقب أفضل لاعب في الدوري الأوروبي في موسم 2019/20 رغم خسارة النهائي أمام إشبيلية الإسباني، قبل أن يلعب دورًا أساسيًا حيث فاز الفريق الإيطالي بالدوري الموسم الماضي، بمساهمته في 35 هدف (24 هدف، 11 تمريرة حاسمة) والتي جعلته يحصل على جائزة أفضل لاعب في المسابقة.

تم اختياره في فريق اليويفا لبطولة يورو 2020 الماضية، حيث سجل أربعة أهداف في مسيرة بلجيكا إلى ربع النهائي، حيث خرجت من إيطاليا بطلة نهائيات كأس الأمم الأوروبية.