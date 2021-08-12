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شكرا لقرائتكم خبر عن فهد وعمورى حازم إمام يخطفان الأنظار فى مران الزمالك .. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
شهد مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اليوم الخميس، تواجد الثنائي عموري وفهد نجلا حازم إمام لاعب الفريق ، وحرص محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الفريق على مصافحة نجلي حازم إمام، وقام باللعب معهما على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة على هامش مران اليوم.
ويستعد الزمالك لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها يوم السبت المقبل، في تمام الساعة السابعة مساء على ستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الثلاثين للدوري الممتاز.
ويحتل الزمالك صدارة ترتيب جدول الدوري الممتاز برصيد 67 نقطة.
من ناحية أخرى حرص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك علي متابعة مباراة الأهلي والإسماعيلي التي أقيمت امس في الدورى ومتابعتها مع جهازه المعاون لدراسة فريق الإسماعيلي قبل مواجهة السبت المقبل ضمن مباريات الجولة الـ 30 للدورى.
واجتمع كارتيرون مع جهازه المعاون امس وحضروا المباراة في مقر إقامة كارتيرون ، كما طلب كارتيرون من الجهاز المعاون تسجيل المباراة ودراستها جيدا لوضع نقاط القوة والضعف في فريق الإسماعيلي قبل مواجهة السبت المقبل.
في سياق مختلف قرر الفرنسي باتريس كارتيرون فتح صفحة جديدة مع احمد فتوح الظهير الأيسر للفريق، بعدما تقدم اللاعب باعتذاره للمدير الفني عن رحيله من معسكر الفريق ببرج العرب قبل مواجهة الاتحاد السكندري في الجولة الـ 29 للدوري والتي انتهت بفوز الزمالك 2/1.
وتقبل كارتيرون اعتذار اللاعب وأكد له انه لاعب محترف وعليه الالتزام في المعسكر ، وانتهت الازمة بين الثنائي ليعود اللاعب للمشاركة في التدريبات بداية من اليوم مع الفريق استعدادا لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها بعد غد ضمن مباريات الجولة الـ 30 للدورى.