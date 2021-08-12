شكرا لقرائتكم خبر عن فريال أشرف: سعادتى لا توصف بمكالمة الرئيس وإطلاق اسمى على أحد المحاور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبرت فريال أشرف لاعبة الكاراتيه الحاصلة على الميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو الأخيرة عن سعادتها الكبيرة بالاستقبال الكبير التي حظيت به، ومكالمة الرئيس عبد الفتاح السيسى لها.

وقالت فريال أشرف في المؤتمر الصحفى المقام حالياً بالمركز الأولمبي بالمعادي للحديث عن إنجازاها الأولمبي : "سعيدة جدا بالاستقبال الكبير ومش قادرة أوصف شعوري بعد مكالمة الرئيس عبد الفتاح السيسي ..ومصدقتش نفسي بعد ما تم إطلاق إسمي علي أحد المحاور في التجمع، مُتابعة: الرئيس دائما داعم للرياضة والرياضيين وبشكره جدا علي تحفيزه الدائم لينا .

وتابعت فريال أشرف: "أهلى تعبوا معايا جدا وأنا بهديلهم الميدالية، وإن شاء الله هشرفكم في كل البطولات وبشكر لكل الناس اللي استقبلتني، والدراسة عمرها ما عطلتني لأن طول ما أنت بدور على النجاح هتنجح في كل حاجة".

نجحت فريال أشرف لاعبة منتخب الكاراتيه فى الفوز بأول ميدالية ذهبية لمصر بعد غياب 17 عامًا، بعدما فازت على لاعبة أذربيجان بنتيجة 2/0 فى الدور النهائى من منافسات وزن 61 كجم بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وكان كرم جابر حقق ذهبية المصارع الرومانية بدورة أثنيا عام 2004، وجاءت تلك الميدالية بعد 46 عاماً من غياب الذهب عن المصريين بالدورات الأوليمبية.

وسطرت فريال أشرف تاريخا جديدا لمصر فى لعبة الكاراتيه، حيث إن الميدالية التى توجت بها تٌعد ثانى ميدالية مصرية وعربية وأفريقية فى الدورات الأولمبية للعبة الكاراتيه.

أكد اشرف عبد العزيز والد اللاعبة فريال اشرف بطلة الكاراتيه والمتوجة بذهبية الألعاب الأوليمبية التي أقيمت بطوكيو ان اطلاق اسم ابنته على محور التجمع الخامس من جانب الرئيس السيسى يعكس مدى اهتمام الرئيس بالرياضة عامة والكاراتيه خاصة.