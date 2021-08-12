شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب ناشئات السلة يتأهل لنصف نهائي أفريقيا بعد اكتساح الجابون بنتيجة 164-10 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل المنتخب المصري لناشئات كرة السلة تحت 16 سنة إلى نصف نهائي بطولة إفريقيا على مجمع الصالات باستاد القاهرة كمتصدر للبطولة بعد الفوز على نظيره الجابونى بنتيجة 164– 10.

ومن المقرر أن يواجه المنتخب المصري لناشئات كرة السلة تحت 16 صاحب المركز الرابع، والذي يتحدد عقب مواجهة منتخبي الجزائر وأوغندا اليوم.

حقق المنتخب المصري لناشئات كرة السلة تحت 16 سنة 4 انتصارات متتالية ليحصد العلامة الكاملة ويقترب من الحصول على بطاقة التأهل إلى كأس العالم ومن المقرر أن يتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني مباشرة للمشاركة في بطولة العالم دون 17 عامًا

وتنظم مصر البطولة الإفريقية لكرة السلة ناشئين وناشئات تحت 16 سنة من 6 وحتى 15 من الشهر الجاري والمؤهلة لكأس العالم دون 17 عامًا، وذلك بعد اعتذار مالي وتقام بطولة الناشئات من مجموعة واحده تضم 6 منتخبات إفريقية، حيث يتأهل 4 منتخبات للدور قبل النهائي، على أن يلتقي صاحب المركز الأول مع الرابع والمنتخب صاحب المركز الثاني يواجه الثالث في الترتيب.