شكرا لقرائتكم خبر عن استقبال فريال أشرف فى المركز الأولمبى بالزغاريد وإنطلاق المؤتمر الصحفي.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت فريال أشرف لاعبة الكاراتيه الحاصلة على الميدالية الذهبية، إلى المركز الأولمبي وسط استقبال جماهيرى كبير بالزغاريد وسط فرحة كبيرة من الجماهير بوصول البطلة الأولمبية.

وفور وصول المركز الأولمبي بالمعادي فريال أشرف أنطلق مؤتمر صحفى للبطلة من أجل الكشف كل تفاصيل مشاركتها فى الأولمبياد والحصول على الميدالية الذهبية وسط حضور من الصحفين ووسائل الإعلام.

وحرص أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وهشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية، على استقبال الثنائى فريال أشرف لاعبة الكاراتيه الحاصلة على الميدالية الذهبية وأحمد الجندى لاعب الخماسى الحديث الحاصل على الميدالية الفضية فى أولمبياد طوكيو 2020 ضمن الفوج الأخير لبعثة مصر المشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية.

وضم الفوج الأخير للبعثة المصرية بعثة الخماسى الحديث والكاراتيه والملاكمة والمنسق الإعلامى للجنة الأولمبية المصرية أحمد الأحمر والبعثة الطبية برئاسة الدكتور حسن كمال وتضم الدكتور سامح سالم والدكتور أحمد مسعد والدكتور ياسر حسنى عبدالرحمن والدكتورة أمانى عبدالفتاح والدكتور أحمد أبو الفضل والدكتور محمد الجمال .

نجحت فريال أشرف لاعبة منتخب الكاراتيه فى الفوز بأول ميدالية ذهبية لمصر بعد غياب 17 عامًا، بعدما فازت على لاعبة أذربيجان بنتيجة 2/0 فى الدور النهائى من منافسات وزن 61 كجم بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وكان كرم جابر حقق ذهبية المصارع الرومانية بدورة أثنيا عام 2004، وجاءت تلك الميدالية بعد 46 عاماً من غياب الذهب عن المصريين بالدورات الأوليمبية.

وسطرت فريال أشرف تاريخا جديدا لمصر فى لعبة الكاراتيه، حيث إن الميدالية التى توجت بها تٌعد ثانى ميدالية مصرية وعربية وأفريقية فى الدورات الأولمبية للعبة الكاراتيه.

أكد اشرف عبد العزيز والد اللاعبة فريال اشرف بطلة الكاراتيه والمتوجة بذهبية الألعاب الأوليمبية التي أقيمت بطوكيو ان اطلاق اسم ابنته على محور التجمع الخامس من جانب الرئيس السيسى يعكس مدى اهتمام الرئيس بالرياضة عامة والكاراتيه خاصة.































