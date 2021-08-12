شكرا لقرائتكم خبر عن الجماهير تستقبل أحمد الجندى صاحب فضية أولمبياد طوكيو بالسيلفى والورود.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادرأحمد الجندى لاعب الخماسى الحديث الحاصل على الميدالية الفضية فى أولمبياد طوكيو 2020 مطار القاهرة منذ قليل بعد استقبال حافل من الجماهير بالأعلام المصرية وإهدائه باقات من الورود.

وواصل أحمد الجندى، كتابة التاريخ وحفر اسمه بحروف من ذهب فى تاريخ الخماسى الحديث بعدما توج بفضية أولمبياد طوكيو 2020 بعد إنجازاته القوية التى حققها مع منتخب بلاده فى كل المشاركات، بالإضافة إلى الفوز بلقب أفضل ناشئ فى العالم، وكذلك الحصول على جائزة محمد بن راشد آل مكتوم فى الإبداع الرياضى.

ويعد أحمد الجندى بطلا فوق العادة، خاصة أنه لاعب يمتلك العديد من خبرات ومقومات تحقيق الإنجازات منذ مراحل الناشئين.

كما استطاع أحمد الجندى، لاعب المنتخب الوطنى للخماسى الحديث، التتويج بالميدالية البرونزية فى منافسات بطولة العالم للكبار للخماسى الحديث وتأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020.

تُوّج الجندى فى عام 2018 بالميدالية الذهبية فى دورة الألعاب الأولمبية للشباب، والميدالية الذهبية ببطولة العالم للشباب، وذهبية بطولة العالم للناشئين، لينجح فى تحقيق ثلاثية تاريخية.

كما فاز بجائزة أفضل لاعب فى العالم على مستوى الناشئين، من قبل الاتحاد الدولى للخماسى مرتين على التوالي، وأدرج فى قائمة الشرف الوطنى المصرى لاسيما أن الجندى من مواليد القاهرة فهو من أسرة رياضية من الطراز الأول، حيث أن والده مارس التنس ووالدته كرة اليد.