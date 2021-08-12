الامارات | محمد صلاح يتحدى ميسي ونيمار على أبرز جوائز 2021

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يتحدى ميسي ونيمار على أبرز جوائز 2021 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الموقع الرسمي لجائزة القدم الذهبية تواجد هداف فريق ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر محمد صلاح على رأس قائمة المرشحين للفوز باللقب لعام 2021 في النسخة التي تحمل رقم 19.

ووفقاً للموقع الرسمي للجائزة ضمت قائمة المرشحون لجائزة 2021 كل من: "ليونيل ميسي، روبرت ليفاندوفسكي، نيمار، محمد صلاح، سيرجيو راموس، سيرجيو أغويرو، جيرارد بيكيه، كريم بنزيما، روميلو لوكاكو، وجورجيو كيليني".

وحصل صلاح على الحذاء الذهبي، كهداف للبريميرليج في موسمين متتاليين، كما توج ليفربول خلال وجود اللاعب المصري بلقب دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي.

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