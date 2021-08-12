الامارات | مارفيك يشكر اتحاد الكرة الإماراتي على وضع طائرة خاصة تحت تصرف المنتخب

شكرا لقرائتكم خبر عن مارفيك يشكر اتحاد الكرة الإماراتي على وضع طائرة خاصة تحت تصرف المنتخب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتم المنتخب الإماراتي الأول لكرة القدم اليوم الخميس معسكره الخارجي الذي أقيم في صربيا على مدار أسبوع ضمن المرحلة الأولى من برنامج الإعداد لمباريات الدور النهائي من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 لحساب المجموعة الأولى, التي تضم منتخبات الإمارات ، إيران ، كوريا الجنوبية ، العراق ، سوريا ولبنان والتي ستنطلق مبارياتها ابتداءً من الثاني من شهر سبتمبر المقبل .

ونفذ الأبيض خلال فترة المعسكر عدداً من الحصص التدريبية تحت قيادة الهولندي فان مارفيك وجهازه المعاون بمشاركة جميع اللاعبين, الذين تم اختيارهم لهذا المعسكر والبالغ عددهم 24 لاعباً.

كما تضمن برنامج المعسكر محاضرات فنية واجتماعات تم خلالها استعراض أسلوب وطريقة اللعب التي سيتم اتباعها خلال المباريات الرسمية ومشاهدة بعض مباريات المنتخبات المنافسة بالمجموعة, خاصة المنتخبين اللبناني والسوري اللذين سيلتقي بهما الأبيض في الجولة الأولى والثانية يوم 2 و 7 سبتمبر .

وثمن الهولندي فان مارفيك مدرب للمنتخب، الجهود الكبيرة التي بذلها اتحاد الإمارات لكرة القدم ولجنة المنتخبات الوطنية والشؤون الفنية ، في توفير كل المتطلبات لإنجاح المعسكر الاعدادي للأبيض في صربيا، مؤكداً أن المعسكر حقق أهدافه بفضل التجهيزات المميزة التي مكنت الجهاز الفني من انجاز مهمته على أكمل وجه.

وقال: "توافرت لنا كل اللوازم المطلوبة خلال المعسكر، ملاعب تدريب مميزة وقريبة من مقر الإقامة، فندق مريح تتوفر به كل الخدمات، كما أن اتحاد الإمارات لكرة القدم وضع تحت تصرفنا طائرة خاصة ليحل أكبر معضلة وهي ارهاق السفر الطويل إلى أوروبا، علاوة على ذلك كان الطقس رائعاً وهو ما سهل مهمتنا ومكننا من مواصلة العمل على الطريقة التي نريد أن نلعب بها".

وأَضاف: "اذا كان هناك جانب سلبي في المعسكر فقد تمثل في غياب عدد من اللاعبين بسبب الإصابة واكمال برنامجهم العلاجي مع أنديتهم ، لكن الجيد أن من تم اختيارهم بدلاً عن الغائبين قدموا مستويات مميزة، وتركوا انطباعاً طيبا".

وختم مارفيك تصريحاته بتقديم الشكر للأندية على تعاونها وقال:"ممتن لكل الأندية التي قدمت لنا أفضل لاعبيها قبل بداية الدوري مباشرة، الآن سيعود اللاعبون إلى الأندية وهم جاهزون للعب مباراتين في الدوري قبل أن ينضموا مجدداً لمعسكر المنتخب في نهاية أغسطس استعدادًا لمباراتنا الأولى ضد لبنان في دبي".

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