رسميا.. الزمالك يتعاقد مع كريم هنداوي.. ويجدد عقد الأحمر

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

نجحت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب في التعاقد مع كريم هنداوي حارس مرمى منتخب مصر لكرة اليد لتدعيم صفوف الفريق استعدادا للموسم الجديد.

ووقع كريم هنداوي على عقود انضمامه للزمالك اليوم الخميس في حضور الكابتن حسين لبيب لمدة موسمين بدءا من موسم 2021 / 2022 قادما من يوروفاروم بيليستر المقدوني.

وقدم كريم هنداوي أداء أكثر من رائع مع منتخب مصر خلال مشاركته في بطولة دورة الألعاب الأولمبية “طوكيو 2020″والتي احتل فيها المنتخب الوطني المركز الرابع.

كما نجحت اللجنة في تجديد التعاقد مع أحمد الأحمر قائد الفريق الأول لكرة اليد بالنادي ومنتخب مصر.

وانتهى عقد أحمد الأحمر مع النادي بنهاية الموسم المنصرم.

وأكدت إدارة النادي أن اللاعب وقع على بياض تاركا الحرية لإدارة النادي في تحديد مدة العقد والمقابل المادي؛ لأنه ابن من أبناء الزمالك، ولا يمكن أن يضع شروط لتجديد تعاقده مع القلعة البيضاء.

ووجهت اللجنة الشكر للاعب الذي يسطر تاريخا مشرفا في كرة اليد المصرية آخرها تصدره لقائمة هدافي مصر في الأولمبياد، ومستمر في رحلة العطاء مع نادي الزمالك في الفترة المقبلة.