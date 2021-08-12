رسميا.. الزمالك يتعاقد مع كريم هنداوي.. ويجدد عقد الأحمر

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا
نجحت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب في التعاقد مع كريم هنداوي حارس مرمى منتخب مصر لكرة اليد لتدعيم صفوف الفريق استعدادا للموسم الجديد.
ووقع كريم هنداوي على عقود انضمامه للزمالك اليوم الخميس في حضور الكابتن حسين لبيب لمدة موسمين بدءا من موسم 2021 / 2022 قادما من يوروفاروم بيليستر المقدوني.
وقدم كريم هنداوي أداء أكثر من رائع مع منتخب مصر خلال مشاركته في بطولة دورة الألعاب الأولمبية “طوكيو 2020″والتي احتل فيها المنتخب الوطني المركز الرابع.
كما نجحت اللجنة في تجديد التعاقد مع أحمد الأحمر قائد الفريق الأول لكرة اليد بالنادي ومنتخب مصر.
وانتهى عقد أحمد الأحمر مع النادي بنهاية الموسم المنصرم.
وأكدت إدارة النادي أن اللاعب وقع على بياض تاركا الحرية لإدارة النادي في تحديد مدة العقد والمقابل المادي؛ لأنه ابن من أبناء الزمالك، ولا يمكن أن يضع شروط لتجديد تعاقده مع القلعة البيضاء.
ووجهت اللجنة الشكر للاعب الذي يسطر تاريخا مشرفا في كرة اليد المصرية آخرها تصدره لقائمة هدافي مصر في الأولمبياد، ومستمر في رحلة العطاء مع نادي الزمالك في الفترة المقبلة.