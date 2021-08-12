بطولة فرنسا: ميسي يشارك في مرانه الأول مع سان جرمان

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باريس : شارك النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي المنتقل حديثاً من برشلونة الاسباني إلى باريس سان جرمان الخميس في تمارينه الاولى مع نادي العاصمة، بحسب ما أظهرت الصور التي بثها النادي الباريسي على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتم تصوير الأرجنتيني البالغ 34 عاماً وهو يقوم بتمارين بدنية، في حين كان زملاؤه الجدد يجرون تمارينهم مع الكرة.

ووقع ميسي عقداً الثلاثاء لمدة عامين مع سان جرمان، وتم تقديمه رسمياً الأربعاء في "بارك دي برانس"، بعد رحيله عن كاتالونيا حيث لم يتمكن من متابعة مسيرته مع برشلونة.

وبدأ الفائز بالكرة الذهبية 6 مرات استعداداته للموسم الجديد، حيث من المرجح أن يحتاج لبعض الوقت قبل أن يشارك مع التشكيلة في المسابقات الرسمية.

وقال ميسي بشأن بروتوكول عودته التدريجية إلى الملاعب "توقفت عن مزاولة كرة القدم خلال أكثر من شهر (بعد الفوز بمسابقة كوبا أميركا مع الأرجنتين)... يجب عليّ أن أخضع لتحضير بدني. آمل في أن يكون ذلك في أقرب وقت ممكن، لأني ارغب في اللعب. لا يمكنني ان أحدد أي تاريخ. عندما يقرر الطاقم قدرتي على اللعب، سيكون ذلك مع الكثير من الرغبة (...) أرغب في أن تمر الامور بسرعة".

والتقى ميسي في مركز تدريب سان جرمان المهاجم الشاب كيليان مبابي (22 عاماً) الذي لم يصدر عنه أي موقف علني بشأن وصول "البرغوث" الصغير إلى باريس صباح الخميس.

وفي وقت لاحق، رحب بطل العالم 2018 مع منتخب "الديوك" بزميله الجديد على مواقع التواصل الاجتماعي، فنشر على انستغرام وتويتر صورة له مع ميسي خلال التمارين في المركز التدريبي للنادي "كامب دي لوج"، وارفقها بعبارة "أهلاً وسهلاً بك في باريس، ليو".

وما زالت الشكوك تحوم حول مستقبل المهاجم الفرنسي مع فريقه قبل عام من انتهاء عقده، إذ في وقت اجتاحت حمّى ميسي فرنسا ظل مبابي صامتاً، فيما رحّب العديد من اللاعبين أمثال البرازيلي نيمار والمهاجم الارجنتيني ماورو إيكاردي ومواطنه أنخل دي ماريا والاسباني سيرخيو راموس بوصول الأرجنتيني على مواقع التواصل.

وكان رئيس سان جرمان القطري ناصر الخليفي تحدث الأربعاء خلال المؤتمر الصحافي لتقديم ميسي عن مستقبل مبابي، حيث قال إنه لن يكون لهذا الاخير أي "عذر" لمغادرة النادي متسلحًا بارضاء طموحاته بالفوز بالألقاب القارية.

وتطرق الى مسألة هداف نادي العاصمة مبابي الذي لم يجدد حتى الآن عقده (ينتهي في صيف 2022)، بالقول إن "كيليان باريسي، منافس بشدة. قال إنه يريد فريقاً قادراً على المنافسة، والآن، ليس هناك أي فريق أكثر تنافسية (من سان جرمان). لا عذر له للقيام بأي شيء آخر (سوى البقاء مع الفريق)".