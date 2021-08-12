بطولة إنكلترا: بييلسا يمدد عقده مع ليدز لموسم إضافي

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لندن : أعلن المدرب الأرجنتيني مارسيلو بييلسا وعشية افتتاح الموسم الجديد من الدوري الإنكليزي الممتاز، تمديد عقده لعام إضافي مع ليدز يونايتد الذي يبدأ مشواره في "برميرليغ" السبت ضد مانشستر يونايتد.

وقال بييلسا في مؤتمر صحافي بمساعدة مترجم "مسألة العقد قد حُسِمَت"، من دون أن يعطي ابن الـ66 عاماً أي تفاصيل إضافية باستثناء أنه مدد التزامه بليدز لموسم إضافي فـ"عام واحد أمر طبيعي".

وصموده حتى الآن لثلاثة مواسم مع ليدز هو انجاز بحد ذاته لبييلسا لأنه لم يسبق له أن بقي مع فريق واحد لهذه المدة خلال مسيرته التدريبية.

وبعد غياب عن الأضواء طيلة 16 عاماً، أعاد بييلسا النادي الإنكليزي الى الدوري الممتاز الموسم الماضي حيث حل تاسعاً.