بطل اولمبياد طوكيو في 100 م يعلن غيابه عن المضمار حتى 2022

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روما : أعلن العداء الإيطالي لامونت مارسيل جاكوبس الذي فاجأ العالم في أولمبياد طوكيو باحرازه ذهبية سباق 100 م، بأنه لن يعود الى المضمار قبل 2022 وذلك خلال دردشة على انستاغرام.

وفي رد على سؤال من أحد المعجبين عن موعد مشاركته المقبلة، أجاب ابن الـ26 عاماً المولود في تكساس لأب أميركي وأم إيطالية: "في 2022".

وبعدما كان مغموراً قبل عام فقط، خطف جاكوبس الأضواء في أولمبياد طوكيو هذا الشهر حين توج بذهبية سباق 100 م برقم قياسي أوروبي قدره 9.80 ثانية، قبل أن يلعب دوراً حاسماً في منح إيطاليا ذهبية سباق التتابع أربع مرات 100 م.

وكان اسم جاكوبس مدرجاً في ثلاث جولات من الدوري الماسي: لقاء يوجين الأميركي في 21 آب/أغسطس الحالي، لقاء بروكسل في الثالث من أيلول/سبتمبر ولقاء زيوريخ الختامي في التاسع منه.