شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يتقدم على أسوان 2/1 فى الشوط الاول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم فريق البنك الأهلى على نظيرة أسوان بهدفين مقابل هدف فى الشوط الاول من المباراة التى تجمع الفريقين حاليا ضمن مباريات الجولة الـ30 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز والتى تقام على ملعب بتروسبورت .

وأحراز هدفي البنك الاهلى كل من فادى فريد فريد فى الدقيقة 12 بينما جاء الهدف الثانى عن طريق أحمد على فى الدقيقة 37 وقلص أحمد الصغيرى لاعب أسوان الفارق لهدف وحيد عقب تسجيل هدف من علامة الجزاء فى الدقيقة 45 .

وسيطر لاعبو فريق البنك الاهلى على أحداث الشوط الاول منذ الدقيقة الاولى حيث تمكن الثنائى النيجيرى معروف يوسف ومحمد فتحى من الاستحواذ على الكرة فى منطقة وسط الملعب فى غياب تام من لاعبو فريق أسوان .

وغادر أحمد ياسر لاعب فريق البنك الاهلى الملعب عقب التعرض للاصابة فى الدقيقة 19 من عمر اللقاء وتغاضى الحكم إبراهيم نور الدين عن طرد اللاعب معروف يوسف عقب التدخل بشكل قوى على لاعب أسوان .

وجاء تشكيل فريق البنك الاهلى كالتالى فى حراسة المرمى .. محمود الزنفلى

فى خط الدفاع .. عاصم صلاح ، أمير مدحت ، أسامة أبراهيم ، أحمد ياسين

فى خط الوسط .. محمد فتحى ، محمد بسيونى ، معروف يوسف

فى الهجوم .. أحمد ياسر ، فادى فريد ، أحمد على

بينما جاء تشكيل أسوان كالتالى عمر رضوان ، أحمد سالم صافى ، محمد جابر ، محمود شبانة ، عبد العزيز موسى ، عمرو الحلوانى ، أشرف مجدى ، السيد فريد ، أحمد خالد ، محمد أسامة ، أحمد الصغيرى .