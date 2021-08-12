شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يتقدم على الجونة بهدف محمد سمير فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من عمر مباراة المقاولون العرب والجونة ضمن منافسات الأسبوع الـ30 من عمر الدورى العام، بتقدم ذئاب الجبل بهدف نظيف سجله محمد سمير مدافع الفريق فى الدقيقة 17.

بدأ المقاولون العرب المباراة بتشكيل يضم كل من محمود أبو السعود فى حراسة المرمى، وباسم على وفاروق نور الدين ومحمد سمير وحسن الشامى ومحمد رزق وعبد الرحمن خالد وعمر فتحى و أحمد أسامة ولويس ادوارد وأحمد حسن مكى.

بينما أعلن الجهاز الفنى للجونة بقيادة رضا شحاتة التشكيل للمباراة، ويضم كل من اسلام طارق فى حراسة المرمى وجوزيف جوناثان ولؤى وائل ومحمد نجيب ومحمد يكن ونور السيد وناصر ناصر وعمرو بركات ومحمود شبراوى واسلام عبد النعيم وعمر السعيد.

ويحتل المقاولون العرب المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 29 نقطة بعد أن لعب 29 مباراة فاز في 7 لقاءات وتعادل في 8 مواجهات وخسر 14 مباراة وسجل لاعبيه 28 هدفاً وتلقت شباكه 40 هدفاً فيما يحتل الجونة المركز التاسع برصيد 37 نقطة بعد أن لعب 29 مباراة فاز في 8 مواجهات وتعادل في 13 لقاء وخسر 8 مباريات وسجل لاعبيه 30 هدفاً وتلقت شباكه 31 هدفاً.