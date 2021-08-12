شكرا لقرائتكم خبر عن لحظة خروج فريال أشرف من مطار القاهرة وسط استقبال اسطورى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادرت فريال اشرف لاعبة الكاراتيه الحاصلة علي الميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو الأخيرة ، مطار القاهرة منذ قليل في طريقها الي المركز الاوليمبي بالمعادي استعداداً لاقامة مؤتمر صحفي لتكريمهما عقب وصولهما مباشرة من طوكيو للقاهرة منذ قليل.

وشهد مطار القاهرة استقبال حافل من الجماهير حاملين أعلام مصر للثنائى فريال أشرف لاعبة الكاراتيه الحاصلة على الميدالية الذهبية وأحمد الجندى لاعب الخماسى الحديث الحاصل على الميدالية الفضية فى أولمبياد طوكيو 2020 ضمن الفوج الأخير لبعثة مصر المشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية.

وقال أشرف عبد العزيز والد البطلة فريال أشرف: " فخور أن ابنتى رفعت علم مصر أمام العالم، وبشكر الرئيس عبد الفتاح السيسى على تكريم ابنتى وكتابة اسمها على محور طه حسين.

وأضافت عزة السيد والدة البطلة المصرية فريال أشرف عبد العزيز: أشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، على إطلاق اسم البطلة على محور التجمع الخامس.

وضم الفوج الأخير للبعثة المصرية بعثة الخماسى الحديث والكاراتيه والملاكمة والمنسق الإعلامى للجنة الأولمبية المصرية أحمد الأحمر والبعثة الطبية برئاسة الدكتور حسن كمال وتضم الدكتور سامح سالم والدكتور أحمد مسعد والدكتور ياسر حسنى عبدالرحمن والدكتورة أمانى عبدالفتاح والدكتور أحمد أبو الفضل والدكتور محمد الجمال .

نجحت فريال أشرف لاعبة منتخب الكاراتيه فى الفوز بأول ميدالية ذهبية لمصر بعد غياب 17 عامًا، بعدما فازت على لاعبة أذربيجان بنتيجة 2/0 فى الدور النهائى من منافسات وزن 61 كجم بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.