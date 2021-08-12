شكرا لقرائتكم خبر عن لحظة خروج فريال أشرف من مطار القاهرة وسط استقبال اسطورى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - غادرت فريال اشرف لاعبة الكاراتيه الحاصلة علي الميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو الأخيرة ، مطار القاهرة منذ قليل في طريقها الي المركز الاوليمبي بالمعادي استعداداً لاقامة مؤتمر صحفي لتكريمهما عقب وصولهما مباشرة من طوكيو للقاهرة منذ قليل.
وشهد مطار القاهرة استقبال حافل من الجماهير حاملين أعلام مصر للثنائى فريال أشرف لاعبة الكاراتيه الحاصلة على الميدالية الذهبية وأحمد الجندى لاعب الخماسى الحديث الحاصل على الميدالية الفضية فى أولمبياد طوكيو 2020 ضمن الفوج الأخير لبعثة مصر المشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية.
وقال أشرف عبد العزيز والد البطلة فريال أشرف: " فخور أن ابنتى رفعت علم مصر أمام العالم، وبشكر الرئيس عبد الفتاح السيسى على تكريم ابنتى وكتابة اسمها على محور طه حسين.
وأضافت عزة السيد والدة البطلة المصرية فريال أشرف عبد العزيز: أشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، على إطلاق اسم البطلة على محور التجمع الخامس.
وضم الفوج الأخير للبعثة المصرية بعثة الخماسى الحديث والكاراتيه والملاكمة والمنسق الإعلامى للجنة الأولمبية المصرية أحمد الأحمر والبعثة الطبية برئاسة الدكتور حسن كمال وتضم الدكتور سامح سالم والدكتور أحمد مسعد والدكتور ياسر حسنى عبدالرحمن والدكتورة أمانى عبدالفتاح والدكتور أحمد أبو الفضل والدكتور محمد الجمال .
نجحت فريال أشرف لاعبة منتخب الكاراتيه فى الفوز بأول ميدالية ذهبية لمصر بعد غياب 17 عامًا، بعدما فازت على لاعبة أذربيجان بنتيجة 2/0 فى الدور النهائى من منافسات وزن 61 كجم بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.