شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل مباراة البنك الأهلى و أسوان فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن خالد جلال المدير الفنى لفريق البنك الاهلى التشكيل الى يخوض مباراة اليوم أمام أسوان ضمن مباريات الجولة الـ30 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز والتى ستقام على ملعب بتروسبورت .

وجاء التشكيل كالتالى فى حراسة المرمى .. محمود الزنفلى

فى خط الدفاع .. عاصم صلاح ، أمير مدحت ، أسامة أبراهيم ، أحمد ياسين

فى خط الوسط .. محمد فتحى ، محمد بسيونى ، معروف يوسف

فى الهجوم .. أحمد ياسر ، فادى فريد ، أحمد على

بينما جاء تشكيل أسوان بقيادة كالتالى عمر رضوان ، أحمد سالم صافى ، محمد جابر ، محمود شبانة ، عبد العزيز موسى ، عمرو الحلوانى ، أشرف مجدى ، السيد فريد ، أحمد خالد ، محمد أسامة ، أحمد الصغيرى .