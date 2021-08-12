شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات استشفائية للأساسيين فى الزمالك.. ومران قوى للبدلاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى لاعبو الزمالك الذين شاركوا في مباراة الاتحاد السكندري تدريبات استشفائية خلال مران اليوم الخميس، فيما أدي لاعبو الفريق البدلاء والناشئين تدريبات بدنية قوية خلال مران اليوم الخميس.

وأدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات بدنية في مجمع الصالات قبل انطلاق مران اليوم الخميس، ويستعد الزمالك لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها يوم السبت المقبل، في تمام الساعة السابعة مساء على ستاد الإسماعيلي، ضمن منافسات الجولة الثلاثين للدوري الممتاز.

وخضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وأعضاء الجهازين الإداري والطبي لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا قبل انطلاق مران اليوم الخميس.

من ناحية أخرى حرص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك علي متابعة مباراة الأهلي والإسماعيلي التي أقيمت امس في الدورى ومتابعتها مع جهازه المعاون لدراسة فريق الإسماعيلي قبل مواجهة السبت المقبل ضمن مباريات الجولة الـ 30 للدورى.

واجتمع كارتيرون مع جهازه المعاون امس وحضروا المباراة في مقر إقامة كارتيرون ، كما طلب كارتيرون من الجهاز المعاون تسجيل المباراة ودراستها جيدا لوضع نقاط القوة والضعف في فريق الإسماعيلي قبل مواجهة السبت المقبل.

في سياق مختلف قرر الفرنسي باتريس كارتيرون فتح صفحة جديدة مع احمد فتوح الظهير الأيسر للفريق، بعدما تقدم اللاعب باعتذاره للمدير الفني عن رحيله من معسكر الفريق ببرج العرب قبل مواجهة الاتحاد السكندري في الجولة الـ 29 للدوري والتي انتهت بفوز الزمالك 2/1.

وتقبل كارتيرون اعتذار اللاعب وأكد له انه لاعب محترف وعليه الالتزام في المعسكر ، وانتهت الازمة بين الثنائي ليعود اللاعب للمشاركة في التدريبات بداية من اليوم مع الفريق استعدادا لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها بعد غد ضمن مباريات الجولة الـ 30 للدورى.