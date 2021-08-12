شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تشكيل المقاولون والجونة فى مواجهة اليوم بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن عماد النحاس المدير الفنى للمقاولون العرب، تشكيل فريقه لمباراة الجونة التى تقام بعد قليل بالجبل الاخضر ضمن منافسات الجولة الـ30 بالدورى العام.

ويضم التشكيل كل من محمود أبو السعود فى حراسة المرمى، وباسم على وفاروق نور الدين ومحمد سمير وحسن الشامى ومحمد رزق وعبد الرحمن خالد وعمر فتحى و أحمد أسامة ولويس ادوارد وأحمد حسن مكى.

بينما أعلن الجهاز الفنى للجونة بقيادة رضا شحاتة التشكيل للمباراة، ويضم كل من اسلام طارق فى حراسة المرمى وجوزيف جوناثان ولؤى وائل ومحمد نجيب ومحمد يكن ونور السيد وناصر ناصر وعمرو بركات ومحمود شبراوى واسلام عبد النعيم وعمر السعيد.

ويواجه فريق المقاولون العرب نظيره الجونة ضمن منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز، في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها ذئاب الجبل بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من المصرى البورسعيدى بثلاثية مقابل هدف في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما تعادل الجونة مع البنك الاهلى بهدف لكل فريق في نفس الجولة.

ويحتل المقاولون العرب المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 29 نقطة بعد أن لعب 29 مباراة فاز في 7 لقاءات وتعادل في 8 مواجهات وخسر 14 مباراة وسجل لاعبيه 28 هدفاً وتلقت شباكه 40 هدفاً فيما يحتل الجونة المركز التاسع برصيد 37 نقطة بعد أن لعب 29 مباراة فاز في 8 مواجهات وتعادل في 13 لقاء وخسر 8 مباريات وسجل لاعبيه 30 هدفاً وتلقت شباكه 31 هدفاً.

وطالب عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب لاعبيه بضرورة الخروج بالثلاث نقاط الليلة للهروب من الموقف المتأزم الذى يعيشه ذئاب الجبل حالياً في المسابقة لاسيما بعد الخسارة في الجولة الأخيرة للمسابقة ، ويتبقى للمقاولون 5 مواجهات صعبة خاصة في ظل الموقف الحالي للفريق، حيث يواجه ذئاب الجبل كل من: الجونة، أسوان، المقاصة، غزل المحلة، وأخيراً الاتحاد السكندري.

ويحتاج المقاولون العرب إلى رفع رصيده لـ 42 نقطة ليحافظ على بقاءه بعيداً عن صراع الهبوط، خاصة وأن الفرق الثلاثة الأخيرة بجدول الدوري وهي أسوان ووادي دجلة والإنتاج، لن يتمكنوا من تخطي حاجز الـ 41 نقطة، أي أن ذئاب الجبل بحاجة إلى جمع 13 نقطة من أصل 15 نقطة أخرى ليبقى في منطقة الأمان.

فيما شدد رضا شحاته المدير الفني للجونة أن مباراة الليلة لاتقبل القسمة على اثنين لاسيما بعد فقدان نقاط الفوز على البنك الاهلى بالدقائق الأخيرة للمباراة بعدما خطف الفريق نقطة التعادل مؤكداً على ضرورة التركيز الدفاعى.