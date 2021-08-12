مصدر بالأهلي لمصراوي: أوجوستي يصل الجمعة.. وهودج ليس ضمن إهتماما الفريق حاليا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة:- الخليج 365

يصل إلى القاهرة الأسباني أوجوستي بوش لقيادة فريق كرة السلة بالنادي الأهلي بعد التعاقد معه لتدريب الفريق لمدة موسمين.

وذكر مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي أن أوجوستي سيصل غدا إلى القاهرة على أن يقود تدريبات فريق السلة بداً من يوم السبت المقبل.

وواصل المصدر في تصريحاته، أن أوجوستي يفاضل حاليا للتعاقد مع محترف لضمه في المرحلة المقبل، قبل إنطلاقة البطولة العربية للأندية لكرة السلة التي سينظمها الإتحاد السكندري ويشارك الفريق فيها.

وأشار المصدر، أن والتر هودج محترف الزمالك السابق ليس مطروحا للتعاقد معه في المرحلة الحالية، وذلك بعد إرتباطه بعقد ساري مع أحد أندية بورتوريكو، ينتهي في نهاية نوفمبر المقبل.

وتابع في تصريحاته، أن هناك صفقتين يسعى مسئولي الأهلي لإبرامها خلال الساعات القليلة المقبلة، وهما عمر عزب ومروان سرحان لاعبا فريق سموحة السكندري، وأن الثنائي يقتربان من الإنضمام للفريق الأحمر بعد مفاوضات مكثفة استمرت لمدة اسبوع.