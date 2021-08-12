مصطفى محمد احتياطيا مع جالاتا سراي أمام جونستون بالدوري الأوروبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى

أعلن فاتح تريم المدير الفني لجالاتا سراي التركي تشكيل فريقه لمواجهة مضيفه سانت جونستون الأسكتلندي، في إياب الدور التمهيدي الثاني لبطولة الدوري الأوروبي.

وانتهت مباراة الذهاب في تركيا بالتعادل بهدف لكل فريق ملعب "تورك تيليكوم".

ويجلس الدولي المصري مصطفى محمد، احتياطيا خلال المباراة، بعدما شارك في مباراة الذهاب خلال أحداث الشوط الأول.

وجاء تشكيل جالاتا سراي كالتالي:

إسماعيل، وتايلان أنتاليالي، وباتريك فان انهولت، ومحمد كريم أكتورك، وبيركان، وكريستيان لوينداما، وماركاو تيكسيرا، وأردا توران، وسفيان فيجولي، ومباي دياجني، وساشا بوي.