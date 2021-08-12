مران الزمالك.. جلسة كارتيرون مع جهازه المعاون.. وتدريبات استشفائية للأساسيين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رامي بشاي:

استأنف فريق الزمالك، مساء اليوم الخميس، تدريباته؛ استعدادًا لمواجهة نظيره الإسماعيلي في السابعة من مساء يوم السبت المقبل على استاد الإسماعيلي ضمن منافسات الجولة 30 من بطولة دوري WE.

وخضع لاعبو الفريق وأعضاء الجهازين الإداري والطبي لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا قبل انطلاق مران اليوم الخميس.

وعقد المدير الفني للفريق، باتريس كارتيرون، جلسة مع جهازه المعاون قبل انطلاق المران؛ حيث حرص على شرح البرنامج التدريبي الذي سيتم تنفيذه اليوم

وأدى لاعبو الزمالك، تدريبات بدنية في مجمع الصالات قبل انطلاق مران اليوم، ثم أدى لاعبو الفريق الذين شاركوا في مباراة الاتحاد السكندري تدريبات استشفائية خلال المران، بينما أدى لاعبو الفريق البدلاء والناشئين تدريبات بدنية قوية خلال مران اليوم الخميس.

قرر الجهاز الفني بقيادة الفرنسي كارتيرون خوض التدريب الختامي يوم غد الجمعة بفندق الإقامة بالإسماعيلية.

واستقر كارتيرون على السفر إلى الإسماعيلية صباح يوم غد الجمعة للانتظام في معسكر مغلق استعدادًا للقاء المرتقب أمام الإسماعيلي.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري برصيد 67 نقطة، بينما يحتل الإسماعيلي المركز 12 برصيد 34 نقطة.