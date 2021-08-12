مران الزمالك.. جلسة كارتيرون مع جهازه المعاون.. وتدريبات استشفائية للأساسيين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رامي بشاي:
استأنف فريق الزمالك، مساء اليوم الخميس، تدريباته؛ استعدادًا لمواجهة نظيره الإسماعيلي في السابعة من مساء يوم السبت المقبل على استاد الإسماعيلي ضمن منافسات الجولة 30 من بطولة دوري WE.
وخضع لاعبو الفريق وأعضاء الجهازين الإداري والطبي لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا قبل انطلاق مران اليوم الخميس.
وعقد المدير الفني للفريق، باتريس كارتيرون، جلسة مع جهازه المعاون قبل انطلاق المران؛ حيث حرص على شرح البرنامج التدريبي الذي سيتم تنفيذه اليوم
وأدى لاعبو الزمالك، تدريبات بدنية في مجمع الصالات قبل انطلاق مران اليوم، ثم أدى لاعبو الفريق الذين شاركوا في مباراة الاتحاد السكندري تدريبات استشفائية خلال المران، بينما أدى لاعبو الفريق البدلاء والناشئين تدريبات بدنية قوية خلال مران اليوم الخميس.
قرر الجهاز الفني بقيادة الفرنسي كارتيرون خوض التدريب الختامي يوم غد الجمعة بفندق الإقامة بالإسماعيلية.
واستقر كارتيرون على السفر إلى الإسماعيلية صباح يوم غد الجمعة للانتظام في معسكر مغلق استعدادًا للقاء المرتقب أمام الإسماعيلي.
ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري برصيد 67 نقطة، بينما يحتل الإسماعيلي المركز 12 برصيد 34 نقطة.