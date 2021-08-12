بالفيديو.. وصول فريال أشرف وأحمد الجندي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

وصلت البطلة المصرية فريال أشرف إلى الأرض المصرية بعد العودة من طوكيو حيث أحرزت ذهبية دورة الألعاب الأولمبية والتي جرت نهاية شهر يوليو ومطلع شهر أغسطس.

وأحرزت فريال أشرف الميدالية الذهبية الوحيدة للبعثة المصرية في طوكيو بعد أن فازت على بطلة أذربيجان.

كما وصل اليوم الجمعة البطل أحمد الجندي والذي حقق الميدالية الفضية لمصر في منافسات الخماسي الحديث.

واستقبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضي الثنائي وسط استقبال جماهيري حافل حيث تم تخصيص حافلة مكشوفة من أجل الاحتفال بالانجاز الذي حققه الثنائي.