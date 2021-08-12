الدوري المصري.. المقاولون 1 - 0 الجونة.. البنك الأهلي 2 - 1 أسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام انتظروا تغطية لحظة بلحظة لأبزر لحظات مباراتي المقاولون والجونة والبنك الأهلي ونظيره أسوان ضمن منافسات الجولة 29 من بطولة الدوري.

ويدخل المقاولون المباراة في المركز 14 جدول ترتيب الدوري برصيد 29 نقطة، فيما يحتل الجونة المركز التاسع برصيد 37 نقطة.

ويحتل البنك الأهلي المركز 15 بجدول ترتيب الدوري برصيد 28 نقطة بفارق نقطتين عن أسوان صاحب المركز 16.

وانتظروا تغطية لأبرز أحداث المباراتين فور بدايتهما:

البنك الأهلي 1 - 0 أسوان

وتقدم البنك الأهلي بعد مرور 13 من الشوط الأول بهدف سجله لاعبه فادي فريد بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

المقاولون 1 - 0 الجونة

وتقدم المقاولون العرب بهدف في الدقيقة 17 عن طريق ركلة جزاء سددها محمد سمير بنجاح.