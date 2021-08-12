"ترك حرية تحديد المدة".. الزمالك يُعلن توقيع "الأحمر" عقود التجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رامي بشاي:

أعلن نادي الزمالك، توقع قائد فريق اليد، أحمد الأحمر، على عقود تجديد تعاقده في الفترة المقبلة.

وأشار الزمالك، عبر بيان صادر اليوم الخميس، إلى أن الأحمر قد ترك لإدارة الزمالك حرية تحديد مدة التعاقد والمقابل المادي.

وتواجد أحمد الأحمر ضمن فريق كرة اليد ضمن النسخة المنصرمة في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020؛ حيث أصبح الهداف التاريخي لمصر في الأولمبياد.

وكان أحمد الأحمد قد أعلن اعتزاله اللعب الدولي عقب انتهاء مشاركته مع منتخب مصر في الأولمبياد وحصول الفريق على المركز الرابع.

وشارك أحمد الأحمر في قيادة الزمالك للتتويج بالموسم الماضي من بطولة الدوري المصري لكرة اليد بخلاف الوصول مع منتخب مصر للمركز السابع ببطولة كأس العالم لليد الماضية التي استضافتها مصر.

وكان الزمالك قد نشر بياناً مؤخراً على حسابه الخاص بكرة اليد، مشيراً إلى حصول الأحمر على 55 بطولة مع الأندية والمنتخب منها 29 بطولة محلية وقارية مع ناديه، بخلاف كونه الهداف التاريخي لكأس العالم للأندية وأكثر لاعبي كرة اليد في العالم تتويجا بالبطولات القارية في التاريخ وأكثر رياضي تحقيق للبطولات القارية.