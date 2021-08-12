كاراجر: بدون شك صلاح أفضل لاعب في ليفربول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

تحدث جايمي كاراجر أسطورة ليفربول السابق عن التدعيمات التي يحتاج لها ليفربول في الموسم المقبل، قائلًا بأن وجود محمد صلاح في أفضل مستوى له، يجعل حصول اللاعب الموهوب هارفي إليوت على فرصة اللعب أمرًا صعبًا.

وقال كاراجر في تصريحاته التي نقلها موقع "ليفربول ايكو" الانجليزي: "لن تكون نهاية العالم لو لم يتعاقد ليفربول مع وسط ملعب أو مهاجم، لكن لو سألتني فأنا أتمنى أن يتم التعاقد مع لاعب مهاجم، أو ربما يتم الاعتماد على هارفي إليوت، الذي أبهرني في فترة الإعداد".

وتابع: "لا يوجد شك أنه موهبة خاصة، ولا يجب أن تتم إعارته مجددًا، المشكلة الوحيدة أن مركزه المفضلة يلعب فيه محمد صلاح، وهو بدون أدنى شك أفضل لاعب في ليفربول".

وأضاف: "صلاح لا يتعرض للإصابة على الإطلاق، لذا إليوت لن يحصل على الكثير من الدقائق، لكن يجب على كلوب أن يبقي إليوت سعيدًا بشكل ما، وربما يكون هذا السبب الذي جعله يضعه في وسط الملعب ليحصل على بعض الدقائق".

وواصل: "القلق الوحيد الذي قد يمنعنا من الفوز بالدوري، هو إمكانية تسجيل عدد كاف من الأهداف يمكن أن يرفع الضغط عن صلاح وماني".

ويبدأ الدوري الانجليزي غدًا الجمعة، ويأمل ليفربول في استعادة اللقب الذي فقده الموسم الماضي لصالح غريمه في السنوات الأخيرة مانشستر سيتي.