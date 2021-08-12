مشاهدة مباراة الحزم والتعاون في بث مباشر يلا شوت بـ الدوري السعودي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يلا شوت لمشاهدة لمباراة الحزم والتعاون ضمن الجولة الأولى في الدوري السعودي للمحترفين “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين”، ضمن مباريات اليوم الخميس 12-8-2021.

يحل التعاون ضيفًا ثقيلاً على أرضية ملعب نادي الحزم من أجل مواجهة مضيفه المتواضع فريق الحزم في لقاء يبدو سهلاً على الورق ضمن افتتاح مباريات الفريقين من الدوري السعودي للمحترفين 2021-2022.

تنطلق صافرة بداية مباراة الحزم والتعاون في تمام الساعة 19:55 بتوقيت مصر، 20:55 بتوقيت السعودية، 17:55 بتوقيت جرينتش.

وتنقل مباراة الحزم والتعاون في الدوري السعودي على قناة SSC الرياضية إتش دي 6 بصوت المعلق الرياضي “راشد الدوسري”، كما ينقل مةقع الخليج 365 بث مباشر لأحداث اللقاء.

كان التعاون قد أنهى الدوري السعودي الموسم الماضي في المركز الرابع بجدول الترتيب برصيد 47 نقطة، ويسعى في النسخة الجديدة من مسابقة الدوري في تقديم مستوى جيد والمنافسة بقوة على اللقاء.

على الجانب الآخر، تمكن نادي الحزم من العودة مرة أخرى لمنافسات بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويطمح اليوم في الخروج بنتيجة إيجابية أمام التعاون وحصد أول نقطة له في الموسم الكروي الجديد.