الامارات | تعرف إلى موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري المصري

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف إلى موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري المصري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يخوض فريق الزمالك متصدر الدوري المصري واحدة من أصعب مباريات الموسم أمام فريق الإسماعيلي في محاولة للحفاظ على الصدارة التي عاد إليها من جديد عقب تعادل الأهلي مع الإسماعيلي في ختام الجولة 29 من البطولة.

وبعد توقف طويل لعب الإسماعيلي أمام أقوى ثلاثة فرق في الدوري المصري أمام بيراميدز، والأهلي وسيختتم المواجهات الصعبة أمام الزمالك يوم السبت المقبل عند الساعة 11 بتوقيت الإمارات، التاسعة مساءا بالتوقيت المصري.

ويتصدر الزمالك بطولة الدوري برصيد 67 نقطة وبفارق نقطتين عن غريمه التقليدي فريق الأهلي الذي خسر نقطتين بالتعادل أمام الإسماعيلي، ويأتي فريق المصري برصيد 46 نقطة في المركز الثالث، بينما يلعب فريق الأهلي أمام إنبي يوم السبت أيضاً في محاولة للعودة إلى صدارة الدوري من جديد.

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