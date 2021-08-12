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الامارات | ميسي ينسجم سريعاً في مرانه الأول مع باريس سان جيرمان (فيديو)

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متابعة - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شارك النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي المنتقل حديثاً من الاسباني إلى باريس سان جرمان في تمارينه الاولى مع نادي العاصمة.

وبث الموقع الرسمي لنادي باريس سان جيرمان فيديو للمران الأول لميسي مع فريقه الجديد، وقدم خلاله مستوى فني رفيع.

وتم تصوير الأرجنتيني البالغ 34 عاماً وهو يقوم بتمارين بدنية، في حين كان زملاؤه الجدد يجرون تمارينهم مع الكرة.

ووقع ميسي عقداً الثلاثاء لمدة عامين مع سان جرمان، وتم تقديمه رسمياً الأربعاء في "بارك دي برانس"، بعد رحيله عن كاتالونيا حيث لم يتمكن من متابعة مسيرته مع برشلونة.

وبدأ الفائز بالكرة الذهبية 6 مرات استعداداته للموسم الجديد، حيث من المرجح أن يحتاج لبعض الوقت قبل أن يشارك مع التشكيلة في المسابقات الرسمية.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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