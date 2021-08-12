شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حقيقة رحيل ناصر ماهر من الأهلي إلى بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتبط ناصر ماهر لاعب النادى الأهلى، فى الساعات القليلة الماضية بالانتقال إلى نادى بيراميدز بعدما خرج من حسابات الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للمارد الأحمر.

واكتفى ناصر ماهر صاحب الـ24 عاما بالمشاركة مع الأهلى فى 6 مباريات بعدد دقائق 258 دقيقة بالدورى والكأس، ولم يترك أى بصمة خلالها سواء بالتسجيل أو الصناعة، فى الوقت الذى يعتمد موسيمانى على محمد مجدى أفشة فى مركز صانع الألعاب.

وخرج أكثر من تقرير يؤكد أن نادى بيراميدز نجح فى التعاقد مع ناصر ماهر مقابل 7 ملايين جنيه، ابتداء من الموسم المقبل، إلا أن مصدر داخل النادى الأهلى نفى هذا الكلام جملة وتفصيلا، مؤكدا أن الفريق منشغل فى الفترة الحالية بما تبقى من مباريات فى الدورى.

ويبدو أن أيام ناصر ماهر معدودة فى النادى الأهلى، فى الوقت الذى أبدى أكثر من نادى الرغبة فى التعاقد معه ويأتى فى مقدمتهم نادى بيراميدز وسموحة.

وقضى ناصر ماهر الموسم الماضى معُارا لسموحة وسجل 7 وصنع 11 هدفا لزملائه فى 26 مباراة بالدوري، كما شارك كبديل فى 3 مباريات مع المنتخب الأوليمبى ضد الأرجنتين وأستراليا والبرازيل فى أولمبياد طوكيو 2020 بعدد دقائق 18 دقيقة.

وطلب ناصر ماهر عقد جلسة مع مسئولو النادى خلال الأيام القليلة المقبلة من أجل حسم مصيره واختيار عرض من العروض المحلية التى تلقاها الفترة الماضية.

وبات رحيل ناصر ماهر عن الأهلى مسألة وقت فقط بعدما رحّب بيتسو موسيمانى المدير الفنى بالاستغناء عن اللاعب لعدم حاجة الفريق لجهوده.

وارتبط اسم ناصر ماهر الفترة الماضية بعدة عروض من أندية محلية أبرزها بيراميدز وسموحة والاتحاد السكندري، ويرغب ناصر ماهر فى حسم موقفه سريعاً من هذه العروض واختيار الأنسب والأفضل منها له بالتنسيق مع إدارة الاهلي.