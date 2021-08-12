شكرا لقرائتكم خبر عن الألومنيوم يضم ظهير سموحة موسمين فى صفقة انتقال حر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى نادى الالومنيوم أولى صفقاته الصيفية بالتعاقد مع محمد أبو الحمد الظهير الايسر لسموحة الذى وقع على العقد لمدة موسمين فى صفقة انتقال حر بحضور مجلس ادارة نادى الالومنيوم وياسر رضوان المدير الفنى للفريق وعلى جلال وكيل أعمال اللاعب.

ويتولى ياسر رضوان، نجم الأهلى الأسبق، القيادة الفنية لفريق الألومنيوم خلفا لسعيد إبراهيم في إطار رغبة الإدارة في المنافسة على الصعود لدورى الأضواء من جديد، واستعادة الأمجاد مرة أخرى.

وكان ياسر رضوان قاد جمهورية شبين خلال العامين الماضيين ولفت الأنظار بقوة بالرغم من هبوط أبناء المنوفية في الموسم الماضى بعد الخسارة في الجولة الأخيرة أمام الزرقا بهدف مقابل لا شىء، إلا أن المتابعين للقسم الثانى أشادوا بالإمكانيات الفنية للمدير الفنية