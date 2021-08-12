شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يبدأ الاستعداد للإسماعيلي بتدريبات في الجيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى لاعبو الزمالك، تدريبات بدنية في مجمع الصالات قبل انطلاق مران اليوم الخميس، ويستعد الزمالك لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها يوم السبت المقبل، في تمام الساعة السابعة مساء على ستاد الإسماعيلي، ضمن منافسات الجولة الثلاثين للدوري الممتاز.

وخضع اللاعبين وأعضاء الجهازين الإداري والطبي لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا قبل انطلاق مران اليوم الخميس.

من ناحية أخرى حرص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك علي حضور مباراة الأهلي والإسماعيلي التي أقيمت امس في الدورى ومتابعتها مع جهازه المعاون لدراسة فريق الإسماعيلي قبل مواجهة السبت المقبل ضمن مباريات الجولة الـ 30 للدورى.

واجتمع كارتيرون مع جهازه المعاون امس وحضروا المباراة في مقر إقامة كارتيرون ، كما طلب كارتيرون من الجهاز المعاون تسجيل المباراة ودراستها جيدا لوضع نقاط القوة والضعف في فريق الإسماعيلي قبل مواجهة السبت المقبل.

في سياق مختلف قرر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك فتح صفحة جديدة مع احمد فتوح الظهير الأيسر للفريق، بعدما تقدم اللاعب باعتذاره للمدير الفني عن رحيله من معسكر الفريق ببرج العرب قبل مواجهة الاتحاد السكندري في الجولة الـ 29 للدوري والتي انتهت بفوز الزمالك 2/1.

وتقبل كارتيرون اعتذار اللاعب وأكد له انه لاعب محترف وعليه الالتزام في المعسكر ، وانتهت الازمة بين الثنائي ليعود اللاعب للمشاركة في التدريبات بداية من اليوم مع الفريق استعدادا لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها بعد غد ضمن مباريات الجولة الـ 30 للدورى.