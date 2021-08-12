شكرا لقرائتكم خبر عن مسحة طبية للزمالك قبل مواجهة الإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خضع لاعبو الزمالك وأعضاء الجهازين الإداري والطبي لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا قبل انطلاق مران اليوم الخميس، ويستأنف الزمالك تدريباته اليوم الخميس استعدادا للقاء الإسماعيلي المقرر له في السابعة من مساء يوم السبت المقبل على ستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري.

من ناحية أخرى ، حرص كارتيرون علي متابعة مباراة الأهلي والإسماعيلي التي أقيمت امس في الدورى ومشاهدتها مع جهازه المعاون لدراسة فريق الإسماعيلي قبل مواجهة السبت المقبل ضمن مباريات الجولة الـ 30 للدورى.

واجتمع كارتيرون مع جهازه المعاون أمس وشاهدوا المباراة في مقر إقامة كارتيرون ، كما طلب المدرب الفرنسي من الجهاز المعاون تسجيل المباراة ودراستها جيدا لوضع نقاط القوة والضعف في فريق الإسماعيلي قبل مواجهة السبت المقبل.

في سياق مختلف قرر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك فتح صفحة جديدة مع احمد فتوح الظهير الأيسر للفريق، بعدما تقدم اللاعب باعتذاره للمدير الفني عن رحيله من معسكر الفريق ببرج العرب قبل مواجهة الاتحاد السكندري في الجولة الـ 29 للدوري والتي انتهت بفوز الزمالك 2/1.

وتقبل كارتيرون اعتذار اللاعب وأكد له انه لاعب محترف وعليه الالتزام في المعسكر ، وانتهت الازمة بين الثنائي ليعود اللاعب للمشاركة في التدريبات بداية من اليوم مع الفريق استعدادا لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها بعد غد ضمن مباريات الجولة الـ 30 للدورى.