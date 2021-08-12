شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. الجزائري قيس سعيد يرفض عرض بايرن ميونيخ من أجل عيون الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

رفض قاسى سعيد نجم المنتخب الجزائرى فى حقبة التسعينيات، الانتقال إلى نادي بايرن ميونيخ الألماني من أجل الإنضمام لنادي الزمالك ، حيث انضم للقلعة البيضاء في عام 1995 قادماً من نادى البليدة بالجزائر، ليشكل جزءا من فريق الأحلام، الذى أعده النادى من أجل حصد كل البطولات الممكنة.

وكشف قاسى سعيد فى تصريحات سابقة لمجلة الحياة اللندنية، تلقيه عرضاً من بايرن ميونيخ بعد أيام قليلة من اتفاقه المبدئى مع الزمالك، ورفضه قائلاً: "هيأت نفسى لأن أحترف فى دولة عربية، ومصر بصفة خاصة، ومع ذلك أتمنى أن أنطلق من القاهرة إلى أوروبا وتلك ستكون مرحلة أخرى من حياتى".

وأضاف: "كل إنسان له طموح وما زلت فى حاجة إلى مزيد من الخبرة حتى أنجح فى دولة كبرى مثل ألمانيا".

ولم يشارك فى الموسم الأول للإصابة سوى فى تسع مباريات، ورحل عن الزمالك بعد شكوى منه للفيفا بعدم دفع مستحقاته واتهمه الزمالك فيما بعد بأنه لم يدفع لخزينة النادى قيمة 25% من قيمة تعاقده مع فريق كان الفرنسى بعد انتقاله إليه.