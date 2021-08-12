الامارات | مفاجأة.. ميسي ورونالدو ونيمار في فريق واحد عام 2022

شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. ميسي ورونالدو ونيمار في فريق واحد عام 2022 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعتزم نادي باريس سان جيرمان تكوين فريق الأحلام من خلال جمع أفضل ثلاثة لاعبين في العالم (ميسي وكرستيانو روالدو ونيمار) في فريق واحد.

وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فإن النادي الفرنسي يحلم في الصيف المقبل بتكوين فريق يضم ميسي والبرازيلي نيمار والبرتغالي كريستيانو رونالدو.

وقالت الصحيفة إن نادي باريس سان جيرمان يخطط من أجل التعاقد كريستيانو رونالدو، جناح وهداف نادي يوفنتوس، بعد أيام قليلة من ضم غريمه التقليدي، ليونيل ميسي.

وانضم ميسي إلى باريس سان جيرمان بعقد لمدة عامين حتى يونيو 2023، وينتهي عقد رونالدو مع يوفنتوس في يونيو 2022.

وذكرت الصحيفة أن رئيس باريس سان جيرمان، يعتقد أن كيليان مبابي لن يجدد تعاقده مع الفريق الفرنسي ولكنه لن يسمح له بالرحيل إلى ريال مدريد إلى في نهاية موسم 2021/2022.

وقال إن رئيس باريس سان جيرمان حدد البديل المناسب في حالة رحيل مبابي وهو كريستيانو رونالدو، لكنه لن يبيع الفرنسي وإنما يجهز للتعاقد مع من يعوضه.

فيما أكدت صحيفة "ليكيب" الفرنسية في الساعات الماضية بأن مبابي لا يرغب في التجديد مع باريس سان جيرمان، بل وغاضب من التعاقد مع ليونيل ميسي من قبل الإدارة وطلب بالفعل الرحيل.

لذلك يرى الخليفي أن رونالدو سيكون ورقة رابحة للتعاقد معها في يوليو 2022، حيث سيأتي البرتغالي بدون أي مبالغ مالية، وبالمقابل سيرحل مبابي مجانًا.

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