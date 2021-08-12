اختتام دورة تحكيمية لحكام التايكواندو بعدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 12 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

اختتمت في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم الخميس، فعاليات الدورة التحكيمية لحكام التايكواندو التي نظمها فرع الاتحاد بالتنسيق مع قطاع التأهيل والتدريب وبدعم من صندوق رعاية النشء والشباب بوزارة الشباب والرياضة.



وهدفت الدورة التي استمرت ثلاثة أيام وشارك فيها 19 حكماً، الى اكساب الحكام المشاركين العديد من مهارات التحكيم خاصة في استخدام نظام التحكيم الالكتروني الحديث.

وفي الختام، دعا القائم بأعمال وكيل قطاع الرياضة خالد الخليفي، المشاركين في الدورة إلى الاستفادة القصوى من المحاضرات والمعلومات التي تلقوها في الدورة .. لافتا إلى أن تدريب عدداً من حكام اللعبة على استخدام جهاز احتساب النقاط الالكتروني، يعد نقله نوعية للعبة ومواكبة لآخر التطورات الحديثة فيها.

وأشار الخليفي، إلى أن الوزارة بذلت جهوداً كبيرة لتحسين مستوى الالعاب الرياضية المختلفة والتي من بينها توفير جهاز التحكم الالكتروني الذي يدخل المنافسات المحلية لأول مرة.