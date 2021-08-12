شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك: رحبوا معنا بعودة حارس مرمى كوماندوز اليد كريم هنداوى لمدة عامين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الصفحة الرسمية لنادى الزمالك، عودة كريم هنداوى حارس آر كيه يورو فارم المقدوني، إلى فريق يد الزمالك في عقد لمدة عامين لتدعيم صفوف يد الفريق في الموسم المقبل.

ونشر الحساب الرسمي لنادى الزمالك على موقع "تويتر"، صورة لكرم هنداوى معلقا عليها: "رحبوا معنا بعودة حارس مرمى كوماندوز اليد.. "كريم هنداوي" أخطبوط .. بتعاقد لمدة عامين".

وأعلن نادي آر كيه يورو فارم المقدوني، رحيل حارسه المصري كريم هنداوي إلى نادي الزمالك في الموسم المقبل، وقال النادي المقدوني في بيان رسمي إن الزمالك، اشترى عقد هنداوي الذي انضم للفريق في شهر فبراير، وكان عقده ممتداً حتى يونيو2022.

ويعد هنداوى ثالث صفقات كرة اليد فى الزمالك بعد التعاقد مع سيف الدرع قادما من هليوبوليس و محمد بسيونى مودى قادما من سبورتنج.

يأتى ضم هنداوى فى ظل رغبة اللجنة المؤقتة للزمالك فى تدعيم حراسة المرمى، فى ظل رحيل محمد على حارس الفريق للاحتراف فى فرنسا.

ويعيش كريم هنداوى حالة معنوية مرتفعة الفترة الحالية، بعد حالة التألق الكبيرة التى ظهر عليها مع المنتخب الوطنى فى أولمبياد طوكيو التى حقق فيها الفراعنة المركز الرابع فى نتيجة لم تحصل من قبل على مستوى المنتخبات العربية أو الأفريقية، وكان هنداوى صاحب دور كبير فى ذلك نظرا لتفوقه الكبير فى أغلب مباريات الفراعنة.