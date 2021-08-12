شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك: خصم النقاط غير وارد وفيفا يفصل فى قضايانا بعد نهاية الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر داخل نادي الزمالك ان ما يثار بشأن خصم نقاط من الزمالك عقوبة علي تأخر سداد مستحقات لاعبيه السابقين من الفيفا امر غير وارد خلال الفترة المقبلة وتحديدا حتي نهاية أغسطس الجارى.

وأضاف المصدر – رافضا ذكر اسمه – أن الزمالك غير مهدد بخصم نقاط او صدور احكام نهائية ضده في أي قضية دولية خلال أغسطس الجاري - أى بعد نهاية الدورى - وهو ما يعني أن الدوري الموسم الحالي لن يطبق عليه أي قرارات من الفيفا في القضايا المنظورة ضد الزمالك حاليا.

واستطرد المصدر قائلا أن الزمالك يسعي لحل كل القضايا والأزمات مع اللاعبين السابقين والمدربين بطرق ودية، وهو ما يجعل موقف الفريق خلال الموسم الحالي في امان ولا يوجد أي قلق علي مستقبل الفريق في مسابقة الموسم الحالي من الدورى.

وكانت أنباء ترددت خلال الساعات الماضية عن خصم نقاط من الزمالك نتيجة أحكام قضائية من الفيفا والمحكمة الرياضية الدولية وذلك بعد تصدر الزمالك لجدول ترتيب الدوري برصيد 67 نقطة بفارق نقطتين عن الأهلي صاحب المركز الثاني برصيد 65 نقطة.

من ناحية أخرى حرص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك علي حضور مباراة الأهلي والإسماعيلي التي أقيمت امس في الدورى ومتابعتها مع جهازه المعاون لدراسة فريق الإسماعيلي قبل مواجهة السبت المقبل ضمن مباريات الجولة الـ 30 للدورى.

واجتمع كارتيرون مع جهازه المعاون امس وحضروا المباراة في مقر إقامة كارتيرون ، كما طلب كارتيرون من الجهاز المعاون تسجيل المباراة ودراستها جيدا لوضع نقاط القوة والضعف في فريق الإسماعيلي قبل مواجهة السبت المقبل.

في سياق مختلف قرر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك فتح صفحة جديدة مع احمد فتوح الظهير الأيسر للفريق، بعدما تقدم اللاعب باعتذاره للمدير الفني عن رحيله من معسكر الفريق ببرج العرب قبل مواجهة الاتحاد السكندري في الجولة الـ 29 للدوري والتي انتهت بفوز الزمالك 2/1.

وتقبل كارتيرون اعتذار اللاعب وأكد له انه لاعب محترف وعليه الالتزام في المعسكر ، وانتهت الازمة بين الثنائي ليعود اللاعب للمشاركة في التدريبات بداية من اليوم مع الفريق استعدادا لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها بعد غد ضمن مباريات الجولة الـ 30 للدورى.

ويعود الزمالك للتدريبات اليوم عقب الحصول علي راحة أمس، حيث فضل كارتيرون منح اللاعبين راحة عقب العودة من الإسكندرية خوفا من تعرضهم للارهاق في ظل ضغط المباريات الفترة المقبلة حتي نهاية الدورى.

في سياق مختلف يعقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك اجتماعا مع لاعبيه قبل انطلاق مران اليوم استعدادا لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها السبت المقبل ضمن مباريات الجولة الـ 30 للدورى ، وذلك للحديث عن المرحلة المقبلة وما تبقي من عمر مسابقة الدوري بعد تصدر الفريق المسابقة بفارق نقطتين عن الأهلي بعد تعثر الأخير امام الإسماعيلي أمس في الجولة الـ 29 للدورى.

وأكد مصدر داخل الجهاز الفني للزمالك ان كارتيرون سيتحدث مع اللاعبين اليوم عن المباريات المقبلة وسيطالب اللاعبين بالتمسك بالفرصة لحصد لقب الدورى وحسم المباريات مبكرا خاصة ان المباريات المقبلة للفريق ستكون في غاية الصعوبة نظرا لعدم وضوح الرؤية بالنسبة لصراع الهبوط وتمسك جميع الفرق بالحصول علي نقاط كل مباراة.