7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 12 أغسطس 2021 العديد من الأخبار الرياضية المهمة وأبرزها، حسين الشحات يغلق ملف الرحيل عن الأهلي بعد قرار موسيمانى وإبراهيم حسن ينتظر الإيقاف بعد إدانته فى تقرير حكم ومراقب مباراة الزمالك.

حسين الشحات يغلق ملف الرحيل عن الأهلي بعد قرار موسيماني

أغلق حسين الشحات جناح الأهلي ملف الرحيل عن القلعة الحمراء بعدما تلقى عدد من العروض الخليجية خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية للتعاقد معه وتدعيم صفوفها في الموسم المقبل، لاسيما مع اهتمام أكثر من نادي سعودي بالتعاقد معه أبرزهم نادي الحزم والذي قدم عرضا رسميا لشراء خدمات اللاعب على سبيل الإعارة. مروان محسن يطلب الرحيل المجانى عن الأهلى ويرفض الإعارة يضغط مروان محسن مهاجم الأهلي على مسئولي القلعة الحمراء من أجل الرحيل المجاني عن صفوف فريقه في الصيف الحالي، بعدما تأكد عدم قيد اللاعب في قائمة الأهلي خلال الموسم المقبل، لاسيما بعد خروج اللاعب من الحسابات الفنية للجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني.

إبراهيم حسن ينتظر الإيقاف بعد إدانته فى تقرير حكم ومراقب مباراة الزمالك

أكد مسئولو لجنة المسابقات باتحاد الكرة، أن إبراهيم حسن مدير الكرة في الاتحاد السكندري، يواجه عقوبة الإيقاف والغرامة المالية بسبب أحداث مباراة الزمالك والاتحاد الأخيرة بالدورى.

الإسماعيلى يستعيد جهود مارسيلو ويفقد محمد حسن أمام الزمالك

يستعيد فريق الإسماعيلى بقيادة إيهاب جلال جهود لاعبه حسين السيد مارسيلو الظهير الأيسر للفريق فى مباراة الزمالك المقرر لها السابعة مساء السبت المقبل على ستاد الاسماعيلية ضمن منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز بعد انتهاء الايقاف حيث غاب عن مباراة الاهلى بعد تعرضه للطرد فى مواجهة بيراميدز بينما يفقد الدراويش جهود لاعبه محمد حسن فى مباراة الزمالك بعد حصوله على الانذار الثالث فى مواجهة الاهلى التى انتهت بالتعادل الايجابى 1-1.

الأهلى يتمسك بالشناوى ويرفض عرض الـ6 ملايين دولار من النصر السعودى

أغلق النادي الأهلي الباب أمام أية إغراءات تصل النادي بشأن التعاقد مع محمد الشناوي قائد الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بالتأكيد على رفض مناقشة أية عروض تصل النادي بشأن التعاقد مع الحارس الدولي في ظل رغبة الأهلي في الإبقاء على حارسه وعدم وجود أية نية للتفريط فيه.